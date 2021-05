Päivän ravit: Staro Miami päättää hiljaiselonsa – Don Williams vääntää Voimaliigassa

Vermon keskiviikkoillan seuratuin ravuri on yhdeksän kuukauden huilinsa päättävä tähtitamma Staro Miami.

Terhi Piispa-Helisten

Martti Simosen jalokivi Staro Miami palaa keskiviikkona ilahduttamaan ravidiggareita.

Isoista ikäluokkakisoista huiman liki puolen miljoonan euron tilin ravanneen Staro Miamin kauden avaus on Vermon Toto65-keskiviikon kohokohta. Tamman ohjat ottaa ensimmäistä kertaa käsiinsä Santtu Raitala.

Aripekka Pakkasen tallin lippulaivan päivän vireen testaa rautarouva Selene Lune ja kohisevassa nousukunnossa kisaava Tammavaltikka-kakkonen Dream Girl.

Voimaliigassa mittelevät muskeleitaan pitkän matkan SE-paahtaja Don Williams ja Seinäjoki Race-kakkonen Ubertino Grif. Edempää pyrkivät pakoon taatusti vaaralliset Mr Big Money, Quick Diablo ja Uccio.

Suomenhevosten kovin matsi käydään kuningatarkisaan tähtäävän Varsovan, voitokkaiden Sorretun Voiman ja Synerin sekä tarmonpesä Kromauksen kesken.

Sisusarjassa pyrkii vauhtivaroiltaan vallan mahdoton Humenteri jakamaan voimansa viisaasti. Vastassa ovat viimevuotisen Derbyn kutonen Tapsan Toivo sekä Kuopiossa vastustajiaan kurittanut mutta voltissa epävarmasti esiintynyt Ukkoherra.

Keskiviikkona käynnistyy Montékypärät -kilpasarja. Nuoret ohjastajat iskevät kera hevostensa taipaleelle lähdössä kolme. Mukana on Suomessa ensiesiintymisensä tekevä Barista Oak, jonka treenarille Matias Salolle tuli tiistaina Teivosta kaksi tyylikästä keulavoittoa.

Toto65-pelissä on takuupotti eli ainoa täysosuma kuittaa 150 000 euroa.

Vermon Toto65-ravit käyntiin kello 18.

Toto86 Xpress-illan tarjoilevat Solvalla ja Åby. Illan kiihkein kamppailu nähdään Lipstick Tooman ja Algot Zonettin välillä.

Suomalaistoiveet kohdistuvat Bastianiin, Again Kronokseen ja Graham Hilliin, joilla kaikilla on omissa kohteissaan oivat menestymissaumat.

Laakkosten veljesten omistama ja kasvattama Graham Hill on lahjakkuus, joka on voittanut uransa kolmesta kisastaan kaksi ja napannut lisäksi yhden kakkosen. Muscles Yankeen 3-vuotias vesa on painellut täyden matkan 15,4-kyydillä.

Laakkosilla riittää jo Solvallan avauslähdössä jännitettävää, kun debyyttikisaansa astelee suvukas ja kyvykäs Highway To Hill.

Toto86-peli starttaa kello 21.30.

Caenissa ravataan kello 14.50 Prix des Ducs de Normandie. 58 500 euron ensipalkintoa lähtevät hamuamaan Jean-Michel Baziren hirmut Dorgos de Guez ja Davidson du Pont.

TotoTV:n studiolähetys kello 18.30-23.00. Asiantuntijoina ovat Ari Hartikainen ja Lauri Hyvönen. Juontajana toimii Antti Pylkkänen. Haastattelut: Jarkko Litmanen