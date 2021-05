Elian Web jatkaa kohti Suur-Hollolaa - Team Melkko & Sorosella kiireviikko

Terhi Piispa-Helisten

Elian Web, jonka Suur-Hollolan saldo on nyt 3., 2. ja 1., tähtää jälleen kerran heinäkuun alkuun Jokimaalle.

"Eetu" eli Elian Web sai viime vuoden voittajana paikan Finlandia-ajon kanssa melkein päällekkäin (Åby lauantaina, Vermo sunnuntaina) ajettuun Paralympiaravien finaaliin, mutta ruuna joutui jäämään pois. Muuten Katja Melkon valmennustalli takoo jatkuvasti varmaa tulosta. Viime vuonna palkintorahoja tuli yhteensä jokseenkin 10 miljoonaa kruunuissa laskettuna 23:n voittoprosentilla.

Tänä vuonna on kasassa reilut kaksi miljoonaa, mutta isot kisat ovat vasta tulossa. Voittoprosentti on kivunnut 27:ään: 138 starttia totosijoin 37-22-7. Nousevatko lukemat tällä viikolla ja mikä on Elian Webin tilanne, Janne Soronen?

"Eetu kolhi jalkaansa ennen Paralympiaraveja, mutta onneksi ei mitään vakavaa", Soronen kertoo.

"Ruuna treenaa pikkuhiljaa kohti Suur-Hollolaa (paikka suoraan välierässä lienee varma: Elian oli viime rankingin 16.5. neljäs, kun kymmenen kärki menee suoraan välieriin). Katsotaan kuinka käy tällä kertaa."

Miltä tämän viikon starttihevosten saumat näyttävät?

"Ei mitään ihan tulikuumaa nyt startissa, mutta hyviä saumoja kuitenkin. Tiistai-illan Eskilstunan Easy Silenceltä (lähtö 10) odotan usean sekunin ennätyksenparannusta ja onnistumista. Bergsåkerin keskiviikon 86-ravien kaksikko on mahdollisia onnistujia pienin kysymysmerkein. Honey Journey (lähtö 6) treenaa hyvin, mutta ei onnistu starteissa läheskään aina jostain syystä. Mr Golden Quick (T86-2) jatkaa hyvässä vireessä, mutta vaatii tuuria voltin viitosradalta takamatkalta. Se tulee kyllä hyvin loppua."

"Solvallan perjantaissa Galileo Journey (T65-3) on hyvä sauma. Se oli hyvä kovilla spurteilla jo matkan varrella viimeksi. Ruuna avaa kovaa ja riippuen juoksunkulusta voimme pärjätä. Keula sopisi. Hevonen treenasi hyvin alkuviikosta. Love Eagle (T65-4) tarvitsee nyt onnistuneen juoksun takarivistä - samoin Love No Pain (T65-6) takamatkalta. Molemmat ovat hyviä, enkä pelkää laukkaa nyt varustemuutosten ja treenimuutosten jälkeen Love No Painilla, mutta kumpikin kohtaa myös hyviä, kuten tällaisissa raveissa aina."

"Jennifer Web (T4-3) lauantaina on hyvällä paikalla ja iskussa, mutta vastus on kivikova. Sisäradalle ja siitä kärkiryhmään olisi hyvä. Helluva AM (T4-4) palaa todennäköisesti normaalibalanssiin. Se teki elämänsä juoksun viimeksi Drottningspokalenissa. Vastus on kova nytkin. Niin on Helluva itsekin, mutta nyt vaaditaan tuuria numerolla 11. Didi Dam (lähtö 12) voi olla päivän paras sauma, jos se menee toissajuoksunsa tasolla. Viimeksi se oli lievä pettymys. Tamma avaa lujaa, eikä paikka ehkä haittaa. Tallikaveri Cookie Girlillä (Iivari Nurminen) on parempi paikka, mutta en tiedä saako se otettua keulaa - juoksunkulku ratkaisee niidenkin keskinäisen järjestyksen."

"Sunnuntaina MAS Capacity (T4-3) vaatii takamatkalta onnistuneen juoksun. Se riittää ja jaksaa matkan (2660 metriä), mutta ei aina onnistu. En unohtaisi peleistä, sillä se tuntuu taas paremmalta ja voi kohta taas onnistua. Big Shot (T75-4) sai hyvän paikan kovassa seurassa. Se avaa hyvin ja voi saada aika makoisan juoksun. Ei sen tarvitse kauas jäädä, vaikka mentäisiin kovaa ja vaikka vastustajat ovat tiukkoja. Big Shot on näyttänyt itsekin olevansa hyvä."