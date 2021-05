Päivän ravit: Parvelan Retu kiilaa Vieskerin vierelle – haussa hengästyttävästi 30. peräkkäinen voitto

Lahti tarjoilee torstai-illan ratoksi laatua. Illan supertähtenä loistaa Parvelan Retu, joka pyrkii sivuamaan Vieskerin peräkkäisten ykkössijojen Suomen ennätystä. Mukana menossa on myös valtakunnan parhaan lämminverisen manttelista mittelevä Next Direction.

Elina Paavola

Katkeaako Retun kultaketju vieläkään? Ihmeoriilla on haussa Suomen ennätystä sivuava 30. peräkkäinen täysosuma. Tehtävä ei ole takamatkalta helppo, kun paalulta pinkoo pakoon vauhdikkaita viisivuotiaita.

Lahden tasokkaan torstai-illan pääosan esittäjä on Vieskerin kolmenkymmenen peräkkäisen voiton Suomen ennätyksen sivuamiseen tähtäävä sensaatio Parvelan Retu. Vastusta piisaa, kun paalulta lähtevät livohkaan Seppo Suurosen erinomaiset viisivuotiaat Vauhtis ja Maurizo.

Vieskerin voittoputki rakentui aikavälillä 1996-1998. Viisinkertainen kuningas oli voittamaton vajaan kahden vuoden ajan. Parvelan Retun uran ainoasta tappiosta on aikaa jo yli kaksi ja puoli vuotta.

”Viesker kun juoksi 30 voittoa putkeen, niin tuntui, ettei siihen yllä mikään toinen hevonen. Käsittämätöntä, että tallissa on tuommoinen hevonen, joka pystyisi pääsemään tasoihin ja hyvällä tuurilla ohikin”, lausuu Parvelan Retun valmentaja Petri Laine Hippoksen tiedotteessa.

Lämminveristen avoimessa ryhmässä herkistelee virettään kohti kesän isoja kisoja tuore Finlandia-kakkonen Next Direction. Vastassa ovat Derbystä hopeaa vuollut Knows Best ja Kriterium-voittaja Lewis Ale.

Lahden Toto5-ilta starttaa kello 18.

Bodenin Toto64-kierroksella isketään 126 877 euron jackpotin perään. Rivin luottohevonen on Petri Salmelan treenaama ja Marko Lähteenmäen kimpan omistama 4-vuotiskyky Thank The Maker. Le Monteilin poika jatkaa kauttaan kahden kisan jälkeen puhtaalla pelillä.

Lapinlahtelaislähtöinen Samu Sundqvist ohjastaa lämminveristen avoimen ryhmän suurta ennakkosuosikkia, Selmer I.H.:tä. Mika Forssilla on käsissään puolestaan päätöskohteen valttikortti, Leave Your Sox On. Sekin tulee Salmelan tallista.

Bodenin Toto64-kierros alkaa kello 20.30.

Asiantuntijalähetys TotoTV:ssä kello 18.30-22.30.