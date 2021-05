MT Ravinetin 2x3 kovaa Elitloppet-lauantaille – Heilahtaako Jukka Torvisen taikasauva?

Terhi Piispa-Helisten

Elitloppet-lauantain tunnelmista nautitaan tänään lähinnä televisioruudun välityksellä.

Riku Niittynen

1. Stall Nurmos

Monta kovaa saumaa jo lauantaina, sunnuntain Seismic Wavesta (Elitloppet) puhumattakaan. Boston Wise L. Harperissa, Arquana As ja varsinkin Cab Lane ovat lähellä onnistua 75-kohteissa ja muissakin lähdöissä on saumaa!

2. Kovat tulokset

Viikon reipas sade on viimeistellyt Solvallan kaviouran huippuiskuun. Ennätyksiä ropisee siellä ja täällä, aurinko paistaa ja vain aidanvierusyleisö puuttuu.

3. Otroligosåfin

Siinä on tipsintynkää. Ruuna on ottanut harppauksen viisivuotiaaksi. Sillä on tähdätty jo pitkään tähän finaaliin. Kengittä muut ovat vastaantulijoita, eikä ruuna ole edes suosikki!

Antti Savolainen

1. Harper Hanover

Miljoonan kruunun ykköspalkinto ja matkana kolme kierrosta. Tasaisen kova lähtö myös tänä vuonna. Tekisi mieli lainata vanhaa sanontaa, jonka mukaan paska tippuu rattailta kun kovaa ajetaan, sillä tässä lähdössä se käy toteen.

2. Urheilullinen taso

Huimaa tykitystä lähdöstä toiseen. Kaikki lähdöt pullistelevat toinen toistaan kovempia hevosia. Tämä koskee koko viikonloppua.

3. Credit To Love

Suomessa treenattavia hevosia on tämän vuoden Elitloppet-viikonlopun lähdöissä harvinaisen vähän mukana. Yksi niistä on Credit To Love lauantain kuudennessa lähdössä. Jos lähdössä pidetään kovaa matkavauhtia, loppusuoralla Jukka Torvinen voi taikoa sinikeltaisia hämmästyttävän loppukirin.

