Muistojen kaviourilla: Kuvio – viittä vaille kuningas

Kuvion yllä on klassinen keltainen loimi V5-voiton merkiksi. Lauri Tyynelän Ilkka-poika taluttaa reippain askelin oria seremonioihin. Hän on varttuneemmalla iällä palannut ravien pariin. Ilkka Tyynelän omistamiin ravureihin kuuluu huipputamma Dream Girl.

Lahti 1987. Edessä on elokuun toinen viikonvaihde ja hevosväen pyhä toimitus, Kuninkuusravit.

Oriiden seppeletaistossa kenttä on auki. Nuori Patrik on niukka ykköskandidaatti kuninkaaksi ennen kokenutta Vekkeä. Kärsämäellä ja Muhoksella kortteeraava Kuvio on singahtanut rakettina huipulle. Lauri Tyynelän ori luetaan iskukykyiseen haastajaosastoon.

Tyynelällä on tiukka tunneside 7-vuotiaaseen kotikasvattiinsa. Hän ohjasti vuonna 1971 uransa ensimmäiset starttinsa Kuvion emällä Kuvattimella. Myöhemmin hän luotsasi taistelijatamman kolme kertaa kuningatarkilpaan.

Kuvio ei ollut varhaiskypsä, vaan laajaliikkeinen ravuri vaati aikaa. Kun liikkeiden tueksi tuli voimaa, alkoi tulosta syntyä.

Kuvio puhkesi kukoistukseensa syksyllä 1985. Ori otti kahden kuukauden aikana seitsemän täysosumaa.

Seuraavalla kaudella tahti sen kuin tiivistyi. Kuvio ravasi 18 ykkössijaa 26:ssa startissa. Valtakunnan voittotilastossa edellä oli vain Muistokas, joka vaati kahteenkymmeneen ykköseensä 64 kisaa.

Kuvion marssi kohti suomenhevostähdistöä jatkui kaudella 1987. Ori kahmi kevällä ja alkukesästä voittoja pienemmissä raveissa.

Ensiesiintyminen parhaita vastaan oli ajankohtainen vain vajaat kaksi viikkoa ennen Lahden kuninkuuskisaa. Oulun Pohjola Grand Prix'ssä Kuvio osoitti saavuttaneensa huipun. Ori kiritti suursuosikki Patrikia ansiokkaasti, vaikka matkantekoa laukka hidastikin. Tyynelä sai varmuuden siitä, että hänen pieni mutta ponteva oriinsa olisi valmis taistelemaan ravikuninkaan tittelistä.

Kokematonta Kuviota pidettiin tietyissä leireissä piirikunnallisena tähtenä, sillä ori ei ollut kilpaillut Jyväskylää etelämpänä. Tyynelä oli sen sijaan tottunut siviilityössään pankinjohtajana koettelemaan paineensietokykyään.

Kun Lahden kuninkaallinen lauantai valkeni, päiväkausia Päijät-Hämeetä piiskannut sade oli lakannut. Jokimaan uuden ravikeskuksen rata oli kuitenkin vihmomisen jäljiltä raskas. Tyynelä oli tästä hyvillään. Kuviolta löytyisi puhtia vaativien olosuhteiden selvittämiseen.

Myös vauhtia piisasi. Menohaluinen Kuvio leiskautti avausmatkalla keulaan, mutta ohjastaja tiesi pelin hengen. Ruutivarastoja tulisi varjella, sillä edessä olisi vielä kaksi osakisaa.

Niinpä Tyynelä laski Kihin-Muiston vetotöihin. Kun Kuvio oli huilannut hetken sen peesissä, nosti Tyynelä timanttinsa johtavan kupeelle.

Loppukurvissa Patrik hyökkäsi hanakasti kolmatta rataa, mutta Kuvio ja Tyynelä tahtoivat Pohjola GP:stä hyvityksen. Ja sellaisen he saivat. Kuvio rutisti ensimmäisen osalähdön voittoon ennen Vekkeä ja Patrikia.

Voittajat saivat heidän kotikonnuiltaan Jokimaalle saapuneilta kannattajiltaan huumaavat aplodit. Tyynelän ajopuseron sisällä läikähteli lämpö. Tästä ei tunne parane, hän mietti.

Kuninkuusravisunnuntai oli täynnä dramatiikkaa. Patrik oli sairastunut niveltulehdukseen, eikä ori pystynyt jatkamaan taistoa. Näin valtakamppailusta uumoiltiin Kuvion ja Veken välistä vääntöä.

Mailin matkan kiihdytyksessä Tyynelän sydän jätti lyöntejä väliin: Kuvio sortui lyhyelle laukalle. Veken kohdalla näytti paremmalta, sillä ori taittoi taivalta etujoukoissa.

Taustalla Kuvio oli lähtenyt tuimaan takaa-ajoonsa. Ori ohitti kilpakumppaneitaan toisensa jälkeen, mutta Vekke vaikutti olevan ulottumattomissa.

Kalkkiviivoilla tapahtui yllättävä käänne. Vekke laukkasi, mutta sen ohjastaja Reijo Borgström sai salamannopeiden refleksiensä ansiosta pelastettua kuin ihmeen kaupalla oriille raviaskeleet alle ennen maalia. Vekke voitti toisen osalähdön. Kuvio oli kakkonen. Kokonaiskisassa Kuvio jatkoi johdossa. Vekke vaani vain sekunnin kymmenyksen päässä.

Päätösmatkan ratavalintatilaisuus kohahdutti yleisöä. Tyynelä valitsi vaativaan 3100 metrin voimainkoitokseen Kuviolle ysiradan. Borgström poimi Vekelle puolestaan riskialttiin ykkösen.

Tyynelä perusteli valintaansa sillä, että Kuvio oli osoittanut alussa turhaa pyrkivyyttä. Toisten takaa ori olisi rauhallisempi, eikä kiritiloitta jäämisestäkään pitäisi olla pelkoa.

Toisin kuitenkin kävi. Kuvio painettiin kiihdytyksessä vastustajan toimesta sisäradalle. Pussissa virui myös Vekke.

Kuvio oli toisten keskellä tulta ja tappuraa. Ohjille painavan oriin ravi alkoi heiketä ja mureni lopulta laukaksi. Samaan aikaan Vekke oli päässyt väljemmille väylille. Kuvio kiri ravirytmin löydettyään kuin kanuunasta laukaistuna, mutta kuninkuus oli karannut. Vekke saapui päätösmatkalla maaliin kolmantena, Kuvio viidentenä. Vekke vei tittelin 0,7 sekunnin erolla ennen Kuviota.

Kärsämäellä perintöprinssit otettiin vastaan sankareina. Vaikka Lahdesta ei tullutkaan seppelettä, paikalliset koululaiset olivat askarrelleet heille sellaisia.

Mutta sitä kitkerämpääkin palautetta tuli. ”Tyynelä poltti kuninkuuden päätösmatkan onnettomaan ratavalintaan”, kaikui arvostelu.

Vaikka vähän kaihersikin, Tyynelä piti kakkossijaa urotekona. Ja pitää edelleen.

Kuvio pääsi yrittämään kuninkaaksi vielä kahtena seuraavana vuonna, mutta Lahden kaltaista menestystä ori ei kyennyt uusimaan.

Pohjois-Pohjanmaan mestarimenijän loppu-uraa leimasivat jalkavaivat, ja kausi 1987 oli se, minkä aikana Kuvio kirjoitti nimensä suomalaiseen ravihistoriaan.

Kuvio

Syntyi vuonna 1980.

Isä Vekkuli, emä Kuvatin.

Ravasi 185 starttia, joista 50 päättyi voittoon.

Oli 1987 Lahden kuninkuuskisassa ja Pohjola GP:ssä toinen.

Sijoittui 1987 Pohjoismaiden mestaruudessa parhaana suomalaisena kolmanneksi.

Oli vuonna 1987 maan voitokkain suomenhevonen.

Sijoittui vuonna 1986 maan voittotilastossa toiseksi.

Pitää hallussaan Äimäraution yhden kauden voittoennätystä: ravasi Oulussa kymmenen ykkössijaa vuonna 1986.

Ura loppui 1994.

Kuoli vuonna 2006. Haudattiin syntymätallinsa pihamaalle.

Kasvattaja ja omistaja Tyynelän perhe.

Valmentaja ja kengittäjä Lauri Tyynelä. Hän ohjasti lähes kaikki Kuvion uran kilpailut.

Lauri Tyynelä on osallistunut yhteensä seitsemän kertaa kuninkuus- tai kuningatarkisaan (Kuvatin 1974, 1976 ja 1977, Noita 1985 sekä Kuvio 1987, 1988 ja 1989).

Artikkeli on alunperin julkaistu Kalevassa keväällä 2020.