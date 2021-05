Ossi Nurmosen uskomaton kylmäveriviikko: "En tiedä kumpi on parempi, H.V. Tuuri vai Stallone"

Terhi Piispa-Helisten

H.V. Tuuri, 18,6. Iikka Nurmosen ohjastama 11-vuotias on nyt kaikkien aikojen toiseksi nopein suomenhevonen.

Molemmissa paikoissa, torstaina Jokimaalla ja sunnuntaina Solvallassa, tapahtumien ytimessä oli Stallonen ja H.V. Tuurin valmentaja Ossi Nurmonen. Toki näin oli myös kumpaakin suomenhevosta ohjastanut poikansa Iikka Nurmonen. Miten lujaa suomenhevosilla oikein voi päästä?

"Oli kyllä huima viikko, kieltämättä", Ossi Nurmonen myhäilee auton ratista matkalla Naantalista Savoon maanantaina kotimatkalla Solvallasta.

"H.V. Tuuri oli uskomattoman hyvä. Kun ottaa vielä huomioon nämä reissaamiset. Niihin menee Savosta kolme päivää edestakaisin, ja siinä annetaan vielä Ruotsissa kilpaileville vähän tasoitusta. Toisaalta ori on niin lunki reissumies, että se sujuu. Nytkin startin jälkeen se on syönyt ja juonut, eli sikäli kaikki hyvin. Vielä ei tietenkään voi sanoa, miten menee sitten kun valjastetaan, mutta so far so good."

Mihin jatkossa tähdätään?

"Sitä on vähän vaikea vielä sanoa. Vaihtohtoja on useampia. On mahdollista, että juhannuksena mentäisiin Härmään. Se olisi ehkä vielä todennäköisempää, jos Suur-Hollola ajetaan suoraan finaalina. Stallonella tähdätään joka tapauksessa Jokimaalle, kun se on 20 metriä paremmin sarjassa sisällä. H.V. Tuurilla taas mietitään myös kuninkuusraveja sitten myöhemmin ja Suur-Hollola ei ole yhtä varmaa. Tässä on tullut eilisen jälkeen myös joitain astutuksia H.V. Tuurille, ja pitää ottaa nyt aikalisä ja miettiä, kuinka toimitaan niiden ja kilpailutuksen suhteen. Omistajat siirtävät näissä vastuun minulle, joten koitetaan tehdä mahdollisimman fiksuja ratkaisuja."

Kumpi on lopulta parempi hevonen?

"En tosiaankaan tiedä. H.V. Tuuri oli jo nuorena aika nopea, mutta sillä on tullut tässä välissä erilaisia pikkuongelmia. Olisi ollut aikanaan varmaan vaikea uskoa, jos joku olisi väittänyt, että 11-vuotiaana se on nopeimmillaan. Näin se on kuitenkin mennyt, ja toivottavasti tästä eteenkinpäin on vauhdikkaita vuosia."

"Stallone taas oli nelivuotiaana jo tosi hyvä, mutta suoli meni hengenvaarallisesti pernan väärälle puolelle. Huomasimme nopeasti ettei kaikki ole kunnossa, ja toimimme. Leikkaus oli edessä, mutta vatsa piti vain avata ja siirtää suoli oikealle paikalleen, sitä ei tarvinnut pätkiä, mikä olisi ehkä ollut huonompi vaihtoehto. Toipuminen kesti aikansa, mutta tuntui jo torjuntavoitolta, kun olimme kakkosia Derbyssä aika puutteellisilla valmistautumisilla. Viime talvi meni sitten jo hyvin ja siinä mielessä suoritustaso ei ole yllättänyt. Pääasia on, että molemmat ovat nyt tosi hyviä."

Miten hevoset tulivat valmennukseesi?

"Se oli hyvä heinäkuu kolme vuotta sitten. Siinä on kimpat takana molemmissa hevosissa. Ensin kimpan vetäjä ja kasvattaja Marko Vuolukka oli yhteydessä, että kiinnostaisiko tämä Tuuri? Sitten miettivät samaan aikaan Vuolukka ja kumppanit silloin kolmevuotiaan Stallonen paikkaa, ja hevoset tulivat lopulta melkein samaan aikaan talliin. Stallonesta ei kyllä ensimmäiseen vuoteen tuntenut, että siitä tulee näin hyvää. Vauhtia ei alkuun ollut, mutta jotenkin se alkoi mennä eteenpäin. Piti vain ajaa täyttä aika lailla koko ajan, ja siitä rupesi putoamaan sekunteja. Löytyi oikea tapa treenata, ja toivo heräsi."