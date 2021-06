Peanuts tähtää Kouvolaan - Anne Kankaalle uusikin kilpahevosprojekti

Anne Kankaan talli Nurmijärvellä on vahvasti esillä laajalla rintamalla juuri nyt - ei pelkästään Peanutsin myötä. Viikonloppuna Credit To Love edusti Suomea Solvallassa. Tällä viikolla talli sai taas uuden hevosen valmennukseensa: Mahar Money.

Peanuts on saanut viime aikoina uusia tallikavereita. Anne Kankaan valmennettava itse tähtää nyt Kouvolan kesäkuun 19. suurkilpailupäivälle tammojen suurkisaan Jouni Kaikko Memorialiin.

Mahar Money, 5, aloitti kolmevuotiaana Timo Korvenheimolta uransa komeasti. Kolmannessa startissa syntyi täyden voltin aika 15,8. Sen jälkeen on kuitenkin ollut nihkeämpää, ja viime kesänä Maharajahin tytär siirtyi kotiin omistaja-kasvattaja Mari Virkiälle. Nyt tammalla yritetään uutta tulemista.

"Mahar Moneyllä ei ole ollut varsinaista vammaa, mutta ei kiirettäkään mihinkään", Kangas kertoo.

"Tamma on käynyt tässä vesikävelyssä jo kotoaan. Sen kanssa on edetty pikkuhiljaa, ja katsottu, tuleeko vielä kilpahevonen, mutta nyt on saatu sellainen tunne, että tulee. Vieläkin on ainakin parin kuukauden treenit edessä, mutta ollaan oikealla tiellä kohti kilpailuja."

Credit To Love jäi jäännösrahoille Solvallasta, miten loppumatka meni?

"Tamma palautui normaalisti, ja kaikki on hyvin. Sen juoksu meni liian vaikeaksi, mutta itse suoritukseen oltiin ihan tyytyväisiä. Aina ei voi onnistua."

Milloin nähdään Peanuts kilparadalla?

"Kouvolan Jouni Kaikko Memorialissa varmaan 19. kesäkuuta. Ennen sitä ei ole oikein sopivia lähtöjäkään ja siihen tähdätään. Tamma piti pienen laidunhuilin, ja se treenaa sen perään oikein mainiosti - hyvältä vaikuttaa."