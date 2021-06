Just a Flirt aloitti juoksutreenit - ”Ruuna luulee olevansa valmis isompiinkin kisoihin”

Keväällä suomalaista raviyleisöä kohahduttanut ja ihastuttanut Just a Flirt on toipumisen tiellä.

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Viime syksynä Mäster Gustafs Pokalin Bodenissa nimiinsä vienyt Just a Flirt häikäisi kevättalvella, mutta kiito katkesi hankosidevammaan. Ruunan parantuminen on edennyt suotuisissa merkeissä.

Jo aiemmin mainiosti menestynyt ja muun muassa Mäster Gustafs Pokalin nimiinsä vienyt Just a Flirt syöksyi kevättalvella lopullisesti ravikatsojien sydämiin. Jasmiina Ahon valmennettava viiletti ensin 27. maaliskuuta Teivossa keulasta karkuun, ja samalla ruuna noteerasi kauden silloisen kotimaisen kärkituloksen ja oman ennätyksensä 11,3aly.

Viikkoa myöhemmin Just a Flirt sooloili johtopaikalta kotiradallaan Kaustisella. Päätöskierroksen All Laid Outin poika porhalsi alle 11-vauhdilla ja voittomarginaali oli jälleen mittava. Just a Flirtin vakio-ohjastaja Hannu Torvinen totesi kisan jälkeen, että ruunalla jäi voimia vielä varastoonkin.

Supersuoritukset kirvoittivat kutsun Seinäjoki Raceen, mutta siihen Just a Flirtin osaomistaja ja -kasvattaja sekä valmentaja Jasmiina Aho vastasi ”ei kiitos”.

Kaustisen kisan jälkeen Just a Flirtin taivaalle kertyi tummia pilviä, sillä ruunalla havaittiin hankosidevamma. Nyt, pari kuukautta myöhemmin, Just a Flirt on kulkenut jo pitkän matkan kohti parempaa.

”Ruuna on ollut koko ajan ontumaton, vaikka vamman laajuus oli vakava. Tampereella hankositeeseen tehtiin PRP-hoito. Tänään (tiistaina) aloitettiin juoksutreenit. Nyt ryhdytään rasittamaan hevosta kevyesti, ja toivotaan, että paraneminen edistyy edelleen”, toteaa tyytyväinen Jasmiina Aho.

Hevosen omasta verestä valmistettua runsasverihiutaleista plasmaa (platelet-rich plasma, PRP) käytetään esimerkiksi hankosidevammojen hoitoon. Verihiutaleilla on parantumista edistävä vaikutus.

”Hevonen on iloinen ja hyvällä mielellä. ”Julius” on saanut laitumella massaa kovasti. Ruuna luulee olevansa valmis isompiinkin kisoihin”, Aho kertoo.