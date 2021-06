St Micheliin huippumielenkiintoinen nimi: Solvallassa 09,1-tuloksen paahtanut Bepi Bi

Terhi Piispa-Helisten

Alessandro Gocciadoron nuoreen nousevaan kaartiin kuuluva Bepi Bi tulee värittämään heinäkuun St. Michel -ajoa. Tähtäimessä on Mikkelin rataennätyksen 08,9 alitus. Oriin tuore ennätys on vain kaksi kymmenystä heikompi.

Alessandro Gocciadoron ”keltaiseen armeijaan” kuuluva nuori hurjapää Bepi Bi on tulossa 18. heinäkuuta ravattavaan St Michel -ajoon. Kyseessä on vasta 4-vuotias ori, jolla on takanaan 16 kisaa. Yhdeksän näistä on päättynyt voittoon. Bepi Bin tili on karttunut yli neljännesmiljoonalla eurolla.

Tuorein – ja samalla suorastaan järisyttävä – näyttö Bepi Bin kyvyistä saatiin Elitloppet-viikonloppuna ravatussa Nelivuotiseliitissä. Ori kiersi hurjassa vauhdissa alun kolmatta rataa ja laskeutui päätöskierroksen alussa johtavan kupeelle. Bepi Bi prässäsi keulahevosta Sister Sledgeä armotta, mutta ei aivan onnistunut kuittaamaan tästä edelle. Bepi Bi noteerasi voittajan kanssa saman huipputuloksen 09,1aly, mikä on samalla Donato Hanoverin pojan oma ennätys.

Viime vuonna Bepi Bi ravasi helppoon voittoon suuressa Gran Premio Orsi Mangellissa. Italian Derbyssä ori oli tasaisessa maaliintulossa kolmas.

Nelivuotiskautensa Bepi Bi käynnisti Vermon Glenn Kosmos Memorialissa 9. toukokuuta, mutta silloin ori laukkaili niin alleajossa kuin itse kisassakin. Laukan jälkeen Bepi Bi esitteli vakuuttavia vauhtivarojaan.

”Tänään saatiin myönteinen uutinen Jori Turjan kautta. Hän kertoi, että Alessandro Gocciadoro haluaisi Bepi Bin päälähtöön. Omistajat ovat urheiluhenkistä väkeä, ja he tahtovat hevoselleen hyvän ennätyksen. Varmemmin se tulee päälähdöstä kuin Eugen Pylvänäisen muistoajosta, ja parempi palkintokin houkuttaa. He odottavat hevoseltaan paljon ja luottavat siihen. Meidän puolesta on asia on lukittu, aina voi kuitenkin kaikkea sattua”, valaisi Mikkelin raviradan toimitusjohtaja Kari Tiainen Lauri Hyvösen haastattelussa.

”Next Direction on ykköshevonen Suomesta. Ruotsista käydään neuvotteluja Kaj Närhisen kautta. Hänellä on Daniel Redénin talliin hyvä yhteys, ja Redén saa päättää minkä hevosen sieltä meille tuo”, jatkoi Tiainen Ruotsin ja Suomen hevosten osalta.

St Michelin ensipalkinto on 80 000 euroa. Jos voittaja alittaa rataennätyksen (08,9/Next Direction), siitä lohkeaa 10 000 euron bonus.

Mikkelistä kerrottiin aiemmin tänään, että myös suurelle eurooppalaiselle ravitähdelle Face Time Bourbonille on esitetty kutsu.