Viander: "Le Gros Bill aika hyvällä mallilla"

Ville Toivonen

Ari Viander verryttelemässä silmäteräänsä Le Gros Billiä.

Nyt toisaalta tähtäillään heinäkuun alun Suur-Hollolaan - toisaalta odotellaan suurkilpailukutsujakin. Sitä ennen ajetaan kuitenkin illalla Vermossa kilpaa.

"Le Gros Bill tuntuu ihan omalta itseltään ainakin kotitreenissä", Viander kertoo illan 65-pankista.

"Toisaalta se ei ollut ehkä ihan paras itsensä Finlandiassa - toisaalta se olisi voinut olla aika korkeallakin ilman alun epäonnea. Marginaalit olivat pienet. Milliondollarrhyme tuli viittä vailla päälle siinä alussa, ja Le Gros Bill otti siinä huonoja askelia sen seurauksena, ja asemia menetettiin. Kyllä vastustaja liian tiukasti ajoi eteen siinä."

"Vähän vanhoja vaivoja, etupolvia, jouduttiin hoitamaan sen jälkeen. Voi olla, että siinä häiriössä ja haparoinnissa meni jopa Elitloppet-paikka. Toisaalta hevonen tuntuu nyt hyvältä, ja tällainen reilu kolme viikkoa on aika sopivakin starttiväli. Nyt kävi tuuri illaksi, kun saatiin ykkösrata. Siitä on reilusti etua, varsinkin pahimpiin vastustajiin verrattuna. Hyvä sauma on johtaa vaikka koko matka, jos ruuna on normaali. Koitetaan mahdollisuuksien mukaan antaa niitä suurkilpailunäyttöjäkin illalla. Keli taitaa ainakin olla aika hyvä, ja Vermokin nopea baana nykyään."

Mikä on jatkosuunnitelma?

"No ei oikein mikään kovin tarkka vielä, kun ei mitään kutsuja ole kuulunut. Killerin Eliittiin saatiin kutsu, ja sinne varmaan mennään 12. päivä. Kymi GP:kin on mielessä ja sopisi ehkä paremmin, kun ollaan siinä ihan kotiradallakin, mutta eipä ole puhelin soinut. Jos ei muuta kuulu, niin Killeri ja Suur-Hollola ovat tähtäimessä. Jos meillä olisi Hollolaan alkuerä, eivät nämä kesäkuun suurkisat tulisi kysymykseen, mutta nyt onneksi ollaan menossa suoraan välierään."

Millä varustuksella mennään illan startti, ja onko esimerkiksi kengityksellä merkitystä?

"Ei ole hirveästi merkitystä. Nyt ajetaan ilman etukenkiä, kun Vermossa viimeksi vähän takakaviot kuluivat, mutta tämä on kyllä melkein paras balanssi muutenkin. Tai tuntuu tosiaan, että tämä hevonen menee melkein yhtä hyvin kaikilla kengityksillä - vaikka sitten ne kuuluisat kumisaappaat jalassa. Sillä on tavalliset kärryt ja muutenkin sama varustus, kuin aina."