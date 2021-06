Riku M Lindgren suuressa roolissa suosikin rattailla - ”Hyvä kutina on kisan alla”

Ville Toivonen

Riku M Lindgrenillä on illalla saumat ottaa ohjastajauransa arvokkain ykkönen, kun suomenhevosten Ilkka-Pohjalainen -ajon voittaja palkitaan 7 000 eurolla. Kivarin Raindancen voitto Rovaniemen Kuninkuusraveissa, MAS Bellan ykkönen talvella Oulussa ja Express Juniorin täysosuma Vermossa, luettelee Lindgren tähänastisen uransa tähtihetkiä.

Seinäjoen torstai-illan raveissa päähuomio kiinnittyy Ilkka-Pohjalainen -ajon finaaleihin. Suomenhevosten lähdössä avainroolissa on Jukka-Pekka Kauhanen. Hänen treenattavistaan suosikkina ampaisee matkaan kisan viimevuotinen voittaja Säihkeen Sähinä, ja adjutanttina toimii sen vuotta nuorempi veli Säihkeen Säväys. Molempien kasvattaja on Me Palvelut Oy, jonka kasvateista juhli eilen Vermossa It's Raining Men.

Seinäjoella Säihkeen Sähinää ohjastaa Kauhasen tallilla työskentelevä Riku M Lindgren. 22-vuotias nuorimies kipparoi oria ensimmäistä kertaa.

”Hyvä kutina on kisan alla. Mukava päästä kilpailemaan tällaisessa lähdössä. Kotona olen ajellut Säihkeen Sähinällä, ja tiistaina käytiin Vieremän radalla hiitillä hakemassa tuntumaa. Ei meillä ollut mitään ongelmia. Reippain odotuksin tullaan Seinäjoelle”, Riku M Lindgren tuumailee.

Jukka-Pekka Kauhanen valaisee, että Lindgrenin ajotehtävää oli suunniteltu jo pidempään.

”Vietettiin oriin omistajaporukan kanssa kauden päättäjäisiä, ja he kertoivat tykänneensä Rikun panoksesta hevosen eteen. Ehdotin sitten, että antakaa pojan ajaa palkinnoksi Sähinällä joku kisa. Silloin ei tiedetty, mikä kisa se olisi, mutta tämä kävi luontevasti, kun minä ajan osaomistamaani Säihkeen Säväystä Seinäjoella”, Kauhanen kertoo.

"Tietenkin takana on myös se, että omistajat ovat panneet merkille Rikun hevosystävällisen ja rauhallisen ohjasotteen. Hänen ajosuorituksensa ovat olleet kautta linjan hyviä, ja taito on edellytys sille, että tämäntasoisen hevosen pystyy Rikulle antamaan ajettavaksi, kun isosta rahasta kilpaillaan."

Lindgrenillä on illan lähdön suhteen pelin henki selvillä.

”Ravilla vain matkaan ja mietitään sen jälkeen lisää. Ei sitä laukkaa sen kummemmin tarvitse pelätä. Kynsin hampain lähdetään viimevuotista voittoa puolustamaan.”

Säihkeen Sähinän pikkuveljeltäkin odotetaan asiallista panosta.

”Säihkeen Säväyksen kauden avaus oli positiivinen valmistautumiseen nähden. Jos isoveli kuitenkin suorittaa omalla tasollaan, niin ei tämä sille vielä riitä. Kaksoisvoitto olisi kova juttu, mutta siinä on kunnioitettavia vastustajia, kuten Sipisee, joka oli Kriteriumin finaalissakin mukana”, Kauhanen jakaa tunnustusta.

Lindgren on ohjastanut Kauhasen tallin hevosista myös Julianne Dahlian tuoreimmat kisat. Seuraava koitos on edessä lauantaina Kajaanin Toto75:ssä. Julianne Dahlia on esittänyt tasaisemman jakson jälkeen väkivahvaa nousuvirettä.

”Tamma on tullut riskiin kuntoon ja tehnyt kovia esityksiä. Julianne Dahlia oli välillä vähän kateissa, mutta vauhti on tullut taas esille. Se on ollut tiedossa, että luokkaa siltä löytyy. Tamma muutti talvella pihattoon, ja se saa liikuskella siellä vapaasti. Siinä on varmasti yksi osatekijä piristymisen takana”, Lindgren sanoo.

Kauhanen on samaa mieltä. Hän lisää, että kengityksen keventäminenkin on ollut avainasioita.

”Tamma aloitti kauden raskaalla balanssilla, mutta nyt alla on kevyet alumiinit. Kuningatarkisaan ilman muuta mielitään mukaan. Useana vuonna on sinne tähdätty, mutta joukkoon ei ole mahduttu”, Kauhanen kommentoi.

Lindgren luottaa ohjastettavaansa.

”Matka on puoli kierrosta pidempi kuin Vieremällä, ja se on tammalle mieleen. Mun mielestäni Julianne Dahlia on Kajaanissa mahdollinen yllättäjä.”

Lindgren nostaa tähänastisen ohjastajauransa tähtihetkeksi Rovaniemen vuoden 2018 Kuninkuusravien yhteydessä ajetun Salamakypärät-kilpasarjan osalähdön ykkösen. Voittoisa ajokki oli Kivarin Raindance.

”Olen tyytyväinen nykyiseen tilanteeseeni ja työpaikkaani, eikä mulla ole sen suurempia visioita tulevaisuuteen. Olen halukas ajamaan kilpaakin, mutta täältä käsin ohjastamaan lähteminen ei ole ihan yksinkertaista. Jos olen muutenkin raveissa, niin silloin ajan ilman muuta, jos vain hevosia ilmoitetaan. Tulevaisuudessa ohjastamisen ja valmentamisen yhdistäminen on varmasti sen mun juttuni, mutta jos valita pitää, niin enemmän kallistun valmennuksen suuntaan”, miettii Lindgren.