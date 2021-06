Moni Viking tulossa Kymi Grand Prixiin - Goopilta kaksi?

LARS JAKOBSSON / TR BILD

Moni Viking jyräsi uuden ME-tuloksen 11,9 Harper Hanoverin pitkällä matkalla 2020. Tänä vuonna ori taisteli kunniakkaasti Elitloppetin finaalissa, ja seuraavaksi Björn Goopin valmennettava saattaa olla juoksemassa Kouvolassa.

Kesän suomalainen UET Trotting Masters -osakilpailu Kymi Grand Prixkin on tänään otsikoissa. Norjalainen ravimedia Trav og Galopp-nytt kertoo, että Elitloppet-finalisti ja yli 3000 metrin matkojen 1000 metrin ratojen ME-ori Moni Viking on mahdollisesti tulossa Kouvolaan. Norjalaisoriilla on sekä kolmen kilometrin tasoitus- että autolähtöennätys kilometrin radoilla. Viime vuonna Harper Hanoverissa tuli tasoitusennätys 11,9, jota Wild Love sivusi tänä vuonna ja teki samalla tammojen ennätyksen. Åby Stora Prisissä viime syksynä Moni Viking meni 3140 metrin ryhmän 12,4, joka on ME sekin.

Tämän vuoden Elitloppetissa ori oli viides, ja finaalissa jäi jossiteltavaakin. Se sai kiritilaa myöhään, joskin loppukaarteessa se jostain syystä menetti asemia. Norjalaismedia kertoo kasvattaja-omistajan ja useimmissa tapauksissa valmentajankin Jan Lyngin suulla Moni Vikingin saaneen kutsun sekä Kymi Grand Prixiin 19. kesäkuuta taistoon 100000 euron ykköspalkinnosta että saman päivän Norrbottens Stora Prisiin Bodenissa, jossa palkinto on jokseenkin samansuuruinen, miljoona kruunua.

Viikkoa aiemmin ajettaviin Oslo Grand Prixiin tai Jämtlands Stora Prisiin Östersundissa 12. kesäkuuta Moni Viking ei voi osallistua. Syynä on lääkekarenssi, sillä oritta jouduttiin hoitamaan jaloistaan Elitloppetin jälkeen, ja lääkeaineen varoaika on kaksi viikkoa.

Jos Moni Vikingillä lähdetään Kouvolaan, saattaa Kymi GP:ssä 2021 olla kaksi Björn Goopin tallin hevosta, sillä myös suomalaisomistuksessa kilpaileva Short In Cash on tulossa. Tämän Ruotsissa syntyneen oriin on kasvattanut Stall Nikkanen Oy ja sen omistavat kasvattaja sekä MP Silva Oy yhdessä.

"Molemmat ovat saaneet kutsun Kymi GP:iin 2021", vahvistaa Kouvolan toimitusjohtaja ja matchmaker Arto Hytönen.

"Short In Cash on kutsun vastaanottanutkin, mutta Moni Vikingin kilpailutusta Björn Goop vielä miettii. On mahdollista, että tallista tulee näin kaksikin hevosta."

Pääseekö Kouvolaan yleisöä?

"Elämme jännityksessä sen osalta. Ravintolayleisöä otetaan, mutta muu on vielä epävarmaa. Tietenkin toivomme, että pääsemme myymään lippuja myös yleisöalueelle, mutta sen ratkaisevat viranomaiset."

Linkki Trav og Galopp -nyttin uutiseen, joka on maksumuurin takana. Uutisen kärkenä on Moni Vikingin jääminen pois maan suurimmasta kisasta Oslo GP:stä.