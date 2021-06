Nurmoksen suomalaistähdet näytillä Mantorpissa - Seismicissä ei vikaa

Elina Paavola

Teivon Kriteriumissa johtavan rinnalta hurjalla tuloksella 13,7/1640 metriä jyrännyt Jorma Kontion ajokki Sahara Jaeburn aloittaa kautensa lauantaina Mantorpista. Teivossa mm. An-Dorra jäi kakkoseksi.

Hachiko De Veluwella (Timoko) ei lähdetä nyt Jokimaalle, vaan suunnitellaan muuta. Sahara Jaeburnilla (Ready Cash) on mielessä ennen kaikkea syksy ja Suomen Derby Vermossa. Nurmokselta matkaa Mantorpiin seitsemän hevosen tiimi, joista kuusi starttaa T75-kohteissa.

Timo Nurmos kertoo alla mm. 75-joukkueensa tilanteen. Lisäksi hän kertoo, mikä oli vikana, kun Seismic Wave ei onnistunutkaan Elitloppet-seikkailussaan. Samoin kuullaan sunnuntain Axevallan GrandSlam75-jackpotkierroksen hevosten vireestä - siellä kautensa aloittaa viime syksyn Oaks-kakkonen Hoboken AM.

"Mantorpissa on iskukykyinen joukkue, josta kaikilla on vähän saumaa - usealla vähän huono paikkakin, toki", Nurmos analysoi.

"Olen oikein tyytyväinen siihen, miten Sahara Jaeburn (T75-6) on talven treenannut, ja erityisesti kuinka se on henkisesti kehittynyt. Se on kovaluontoinen tapaus, ja viime vuonna se taisteli vastaan ja kohelsi tallista lähtiessä. Se saattoi saattoi koittaa potkaista esimerkiksi. Nyt itseluottamus on kasvanut, ja se käyttäytyy rennosti: ori voi vaikka pysähtyä ja monta minuuttia vain katsella näkymiä. Tähtäin on Derbyssä ja tässä lähdössä toivon aika nättiä aloitusta. Kovimmillaan on ajettu 20-tahtia."

"Hevosella on luokkaa ja se voi olla korkeallakin, mutta vastassa on ikäluokkahevosia, jotka ovat jo kilpailleet - esimerkiksi voittaneet Kungapokalenin, ja sellaisilla tapauksilla on nyt etu. Toivon vain onnistunutta juoksua ja että hevonen palautuu nopeasti. Menestys tulisi sitten bonuksena. Sillä on kriteriumvoittajana iso voittosumma, ja aloitus tapahtuu joka tapauksessa kovasta porukasta. Jossain on aloitettava, ja se tapahtuu tässä. Samoilla varusteilla mennään, kengät jalassa ja tavan kärryillä."

"Hachiko De Veluwen (75-3) kausi ei olisi voinut paljon epäonnisemmin alkaa. Milliondollarrhyme ajoi jaloille Solvallan avauksessa, eikä kuski uskaltanut edes hiitata hevosta sen jälkeen, kun pelotti, tuliko vammoja. Eli meni maksimaalisen huonosti, kun ei saatu edes starttia liiviin. Viimeksi alku meni aivan hirmuisen raskaaksi ulkoradoilla ja lopulta eteen väsyikin hevonen. No saatiin kuitenkin startti ja jos heppa on ottanut sen oikein, eteenpäin mennään. Ainakin ruuna näyttää hyvältä ja odotan vahvaa panosta. Paikka on taas vain hankala, mutta matka tällä kertaa vähän pitempi (2640 metriä). Ei tule varustemuutoksia."

"Hachiko ei osallistu nyt Suur-Hollolaan. Olen sanonut jo mielipiteeni sen kisan kilpailumuodosta, ja tällä ei ainakaan mennä sinne. Siinä ei ajatella hevosen parasta, vaan jotain muuta. Näytöt ovat nyt jääneet antamatta vähän ilman omaa syytä, mutta eiköhän tällekin sopivia tehtäviä löydy? Hevonen on kyvykäs."

"Molemmat hevoseni kultadivisioonassa voivat menestyä. Antonio Trotilla on parempi paikka ja varmempi vire, mutta suuria eroja niiden saumoissa ei ole. Se jonka juoksu onnistuu, on korkeammalla. Matka suosii Antoniota. Paikkakaan ei ole nyt vaihteeksi huono, kuten monesti tällä hevosella, vaikka ei se keulaa saane. Lähtö on kuitenkin sen verran epätasainen, että rakoja syntynee jo alussa. En jättäisi näitä pois lapulta."

"Cactus (T75-4) on kuin emänsä Bobtail. Kumpikin aloittivat uransa painavasta ratsukengästä. Bobtail meni tammahuipulle ja sinne Cactuskin voi mennä. Sen kengät on jo voitu riisua ja vauhtia on tullut. Lähtö on tasainen ja kova, mutta Cactus on todennäköisimpiä onnistujia - ei muutoksia varusteisiin."

"Aragorn AS:lle (T75-5) matka on lyhyenlainen, vaikka se viimeksi ehtikin takarivistä. Se on enemmän vahva. Siinä on Gocciadoron hevonen ehkä vaikea voitettava, mutta kyllä tämäkin on hyvä. Samat varusteet on tälläkin."

"Viking Brodde (75-7) voittaa ihan milloin tahansa taas lähdön. Sillä on olut epäonnea, viimeksi kolari, mutta hevonen on nyt tosi hyvä. Voittaminen voi olla vaikeaa radalta 12, mutta en silti yllättyisi kauheasti."

Kuinka sunnuntain kaksi tammaa Axevallassa pärjäävät?

"Hoboken AM (GS75-3) voi olla ikäluokan vaikka paras tamma. Vähän huonoa tuuriakin, kun se ei ihan voittanut Oaksia. Paikka on huono, mutta hevonen treenaa hyvin. Silläkin on tähtäin syksyssä, mutta kuitenkin varmaan aika hyvä sauma heti. Nyt on kengät jalassa."

"Rihanna W.I. (GS75-6) on myös hyvä tamma mutta surkea paikka. Se jatkaa kengittä ja on vahva. Solvallassa se olisi voinut kovemmalla matkavauhdilla vaikka voittaa kolmevuotiaiden tammaeliitin. Nyt ei voi vaatia, että täältä kiertäisi kaikki. Hevonen on hyvä ja nousussa kuitenkin."

Oliko Seismic Wavessa jotain vikaa, kun Elitloppetissa ei tullut onnistumista?

"Ei ollut. Hevonen käytiin läpi, ja mitään ongelmaa ei löytynyt. Siinä saattoi käydä niin, että kuski (Claes Sjöström) jätti lataamatta starttiin ja hevonen ei ollutkaan ihan hereillä ensi metrillä. Takaa ei ollut mitään saumaa, kun matkavauhti ei ollutkaan ihan tappava. Ulkorataa kiertäen 06-vauhdissa tuli sitten kurvin ja suoran taitteessa laukka, mutta ei se hevosen huonoutta ollut, se oli vain tekemätön paikka. Seismic Wave varmasti vielä näyttää luokkansa, ja sillä on tässä paljon hyviä lähtöjä tarjolla lähiviikkoina - koitetaan jossain suurkisassa pian."

Terhi Piispa-Helisten

Nurmos.