Kylmäveristen Suur-Hollola-ajon karsinnat nousivat niukin naukin pystyyn – mukana Nurmosen hurja kaksikko, Parvelan Retu, Lissun Eerikki...

Terhi Piispa-Helisten

Parvelan Retun 29 lenkin mittaisen kultaketjun katkaissut Stallone on yksi kylmäveristen Suur-Hollola-ajon kiintotähdistä.

Lahdessa on torstaina tarjolla lämminverisille neljä ja kylmäverisille kaksi Suur-Hollola-ajon alkuerää. Kylmäveristen lähtöihin ilmoitetettiin 20 hevosta. Mikäli ilmoittautuneita olisi ollut yksi vähemmän, olisi kisa käyty suoraan finaalina.

Kylmäveristen puolella mukana on mielenkiintoinen sakki tuoreen Elitkampen-kakkosen H.V. Tuurin, kuusivuotistähtien Parvelan Retun ja Stallonen, kauden suuria koitoksia hallinneen Lissun Eerikin, viiden vuoden takaisen kuninkaan Jokivarren Kunkun, toissavuotisen voittaja Pyörylän Paronin sekä huipputamma Hetviinan johdolla. Viimevuotinen sankari Evartti ei ole viivalla.

Lämminveristen alkuerissä kisaavat nouseva nimi Callela Lincoln, Number One -voittaja Run For Royalty, derbykakkonen Knows Best, Ruotsissa oivaa virettä esittänyt Majestic Man ja kumppanit.

Lämminverisissä suoraan välieriin eteni pisteytyksen kymmenen parasta. Listan löydät täältä.

Suur-Hollola-ajojen finaalit käydään Lahdessa sunnuntaina 4. heinäkuuta. Lämminveristen loppukisan ykköspalkinto on 96 000 ja kylmäveristen 30 000 euroa.