Tavoitteena Kuninkuusravit ilman yleisörajoituksia - ”Jos takapakkeja ei tule, järjestämme Kuninkuusravit kuten aikana ennen koronaa”

Elina Paavola

Se, täyttyykö Seinäjoen ravikeskuksen katsomo tänä vuonna kuninkuusraviyleisöstä, nähdään 30. heinäkuuta - 1. elokuuta.

Tapahtumajärjestäjät ovat tehneet vuoden 2020 kevättalvesta lähtien töitään suuren epävarmuuden ja epätietoisuuden ympäröiminä. Tulevia tapahtumia on suunniteltu säännösten, suositusten ja määräysten ristiaallokossa. Mitä isompi tapahtuma, sen korkeammalle ovat laineet lyöneet.

Suomen suurimpiin urheilujuhliin kuuluva Kuninkuusravit järjestettiin viime kesänä Seinäjoella tiukkojen yleisörajoituksien vallitessa. Kun normaalioloissa ravifestivaali kerää lehtereille viikonvaihteen aikana jopa 50 000 katsojaa, yleisömäärä piti supistaa viime vuonna noin tuhanteen henkeen per päivä.

Seinäjoki jatkaa Kuninkuusravien pitopaikkana myös tänä kesänä. Vuosi sitten koko tapahtuma oli näihin aikoihin vaakalaudalla. Tällä kertaa edetään kohti määränpäätä toiveikkaimmissa merkeissä.

”Tuoreimmat uutiset ovat olleet niin hyviä, kuin ne näinä aikoina vain voivat olla. Etelä-Pohjanmaan alue on periaatteessa ja käytännössäkin vapautettu rajoituksista. Eli Kuninkuusravien järjestäminen ilman yleisörajoituksia on näillä näkymin mahdollista”, sanoo Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry:n ja Seinäjoen ravikeskuksen toiminnanjohtaja Jyri Saranpää.

”Tapahtumista pitää edelleen tehdä mahdollisimman tarkat kuvaukset, ja olot pitää totta kai luoda yleisölle turvallisiksi. Tartuntatautilaki sitoo meitä.”

Saranpää jatkaa, että Etelä-Pohjanmaalla aluehallintovirasto on astunut taustalle, ja kaupunki on siirtynyt kipparin paikalle.

”Meillä on hyvä yhteys kaupungin kanssa. Tapahtumien järjestäminen vaatii taiteilua ja neuvottelua, ja osapuolien pitää löytää yhteisymmärrys. Olemme järjestäneet isompia tapahtumia, huhtikuussa Seinäjoki Racen ja nyt torstai-iltana Ilkka-Pohjalainen -ajon, ja ne saivat viranomaisilta puhtaat paperit kiitosmainintojen kera”, Saranpää lausuu.

Hän täsmentää, että heidän toiveissa on se, että Kuninkuusravit päästään järjestämään paitsi ilman yleisörajoituksia myös ilman katsomosektoreita ja -karsinoita.

”Sektorit, olivat ne sitten isoja tai pieniä, ovat vaivalloisia. Tahtona on, että mikäli yleisölle tulee rajaluku, tulee vain yksi luku, eikä monta pienempää lukua. Edelleen on voimassa ravintoloita koskevia rajoituksia, jotka ovat meidänkin kannaltamme isoja asioita. Mahdollista ja toivottavaa on, että näistä päästäisiin eroon seuraavassa kuunvaihteessa. Sitten alettaisiin mennä jo kohti täysin perinteisiä Kuninkuusraveja”, Saranpää pohtii.

Kokkolan taannoinen tartuntarypäs ja sen vaikutus Keski-Pohjanmaan tautitilanteeseen oli Saranpää mukaan kuitenkin muistutus siitä, minkälaisen vitsauksen kanssa ollaan tekemisissä. Asetelma voi heikentyä yksittäisen tapauksen johdosta ripeästi.

Toinen suuri epävarmuustekijä tapahtumajärjestäjän kannalta on kuluttajakäyttäytyminen. Miten ihmiset reagoivat, kun koronan jälkeinen aika koittaa?

”Viime kesän Kunkkareihin järjestettiin ympäri valtakunnan etäkatsomoita. Moni varmasti mietti, että sehän oli kivaa ja vaivatonta. Korona on tuonut kuluttajien käyttäytymiseen uusia elementtejä, ja on vaikea ennustaa, miten ahkerasti ihmiset lähtevät liikkeelle, vaikka olot olisivatkin jo normaalit. Ennen pystyi Kuninkuusravien kaltaisen perinteisen tapahtuman osalta ennustamaan tietyllä tarkkuudella sen, miten paljon yleisöä tulee. Toki siinä oli sään ja muun muodossa muuttuvia tekijöitä. Nyt niitä muuttuvia tekijöitä on paljon enemmän, jos tulee uusia rajoituksia ja tartuntoja. Riskejä on vaanimassa. Yleisötavoitteisiin on pakko tuoda realismia mukaan, ja katsojalaskelmat ovat lähtökohtaisesti joitakin kymmeniä prosentteja pienempiä kuin ennen koronaa”, Saranpää kommentoi.

”Tämä näkyy siinä, että kuluja täytyy painaa alas. Kuninkuusraviareena ei välttämättä näyttäydy aivan samanlaisena kuin aiempina vuosina, esimerkiksi keskikentän screenejä ei ole.”

Saranpää valaisee, että Kuninkuusravien lippukauppa on myönteisten koronauutisten myötä kiihtynyt, mutta ei ryöpsähtänyt. Sen perusteella ei väen liikkumista voi vielä ennustaa.

”Kuninkuusravien lippukauppa ei muutenkaan ole verrattavissa Madonnan konserttiin, joka myytiin loppuun kuudessa minuutissa. Meillä on Lahden (2019) myyntirytmi tiedossa, ja normaalisti näillä tienoilla alkaa lippukauppa vauhdittua. Aika on meidän puolellamme. On hyvä, jos ihmiset pääsevät harjoittelemaan niin kutsuttua normaalielämää jo muissa suurraveissa, kuten Nordic Kingissä, Suur-Hollolassa ja St Michelissä.”

”Lippuja voi hankkia turvallisin mielin. Kun ostaa lippukaupan kautta, niin peruutusturva pätee.”

Kuninkuusraveihin on kuulunut erottamattomana elementtinä väliyön juhlat. Sellaisia vietetään myös Seinäjoella, niin perjantain ja lauantain kuin lauantain ja sunnuntain välisinä öinä.

”Kevyttä kenttämusiikkia ja eturivin artisteja tuodaan kaupungin sydämeen Kirkkokadulle. Väliyön juhlissa on takana Vauhtiajojen kokenut festarijärjestäjä, ja yleisöhän sen tapahtuman mittakaavan sitten lopulta asettaa. Bändien nimet varmistuvat tässä lähiaikoina.”

Viime vuosi oli Saranpäälle ja hänen organisaatiolleen varsinainen hermotesti. Saranpää myöntää, että mieli on tällä kertaa keveämpi ja stressikäyrä hivenen matalampi.

”Tavallaan ollaan tilanteesta hirmu iloisia, mutta kysymysmerkkejä on vielä ilmassa. Nyt on jo tässä vaiheessa kuitenkin jonkunlainen maali tiedossa, kun viime vuonna se alkoi hahmottua vasta kolme viikkoa ennen h-hetkeä. Tässä eletään juuri niitä ratkaisevia aikoja, kun asioita pitää pystyä lyömään lukkoon. Niitä lyödään lukkoon sillä asenteella, että jos takapakkeja ei tule, järjestämme Kuninkuusravit kuten aikana ennen koronaa”, Saranpää näkee.