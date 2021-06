Sunnuntaina MT Hevosten jaksossa käydään Saara Mäkisen luona – mukana kuningatarkanditaatti ja Parvelan Retun ensimmäinen varsa

Menestynyt ohjastaja on keskittynyt hevosten kasvattamiseen.

Jukka Heiskala

Saara Mäkinen esittelee haastattelija Juha Jokiselle Hitsi-nimistä varsaa, joka on Parvelan Retun ensimmäinen jälkeläinen.

Sunnuntaina kello 11 ilmestyvässä MT Hevosten jaksossa tavataan Saara Mäkinen, joka kasvattaa hevosia Saarijärvellä. Hänellä on omien siitostammojen lisäksi hoidossa myös asiakkaiden tammoja.

Mäkinen on varsin menestynyt raviohjastaja, joka on voittanut muun muassa amatööriohjastajien Pohjoismaiden mestaruuden ja Suomen mestaruuden.

Tallissa on myös ykkössarjan kilpahevonen. Varsova on tässä vaiheessa kautta menossa vahvasti Seinäjoen Kuninkuusravien kuningatarkisaan. Kolmesti tällä kaudella voittanut ja täyden matkan valioaikaan kulkenut tamma on vakuuttanut etenkin kestävyydellään.

MT Hevoset- ja Talkkari-lähetykset ovat maksullista sisältöä.

Niitä katsomaan pääsevät MT Hevoset -palvelun hankkineet. Myös he, joilla on ennestään painetun MT:n kesto- tai digitilaus, pääsevät luonnollisesti katsomaan ohjelman ja samalla lukemaan hevosuutisia verkosta rajattomasti.

Ohje MT Hevoset -paketin hankintaan (tilauksen mitta 1–12 kuukautta, 12 kk tilaukseen saa kaupanpäälle Ravinetin vuosikuvaston)

Ohje digitunnuksen käyttöön ottoon heille, joilla jo on MT:n tilaus

MT:n asiakaspalvelu auttaa verkkopalveluntunnusten kanssa arkisin kello 8–21, jos niiden luonti ei onnistu.