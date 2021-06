"Kyllä ykköseksi nousee ongelmanratkaisu ja siihen liittyvä aivotyö" – Anna-Leea Väisänen käsittelee hevosten lihaksia työkseen

Elina Paavola

”Kartoitetaan ongelmat ja pyritään ratkaisemaan ne. Usein se vaatii tiimityötä minun ja valmentajan lisäksi myös eläinlääkärin ja kengittäjän kanssa”, Anna-Leea Väisänen kuvailee työtään.

Lämminveriravuri Smiley Match seisoo rauhassa tallikäytävällä, kun Anna-Leea Väisänen mittailee sen yleisolemusta ja rakennetta katseellaan. Samalla hän kyselee taustoja hevosesta sen valmentajalta Eija Sorvistolta.

”Hevosen kanssa päivittäin tekemisissä oleva osaa kertoa siitä eniten, joten kyselen aina häneltä hevosesta perustietoja. Miten se liikkuu ajossa tai ratsastuksessa, miten se käyttäytyy ja onko hän huomannut jotain tavallisesta poikkeavaa. Kysyn myös mahdollisista tapaturmista ja eläinlääkärin tutkimuksista”, Väisänen sanoo.

Sorvisto kuvailee puolitoista vuotta tallissaan olleen tamman historiaa ja nykytilannetta. Sen lisäksi on huomioitava, että tamma juoksee kilpaa kolme päivää käsittelyn jälkeen, eli hoidon on oltava sopivan kevyttä.

”Pitää lukea hevosta ja toimia sen ehdoilla. Hevoselle ei ole tarkoitus aiheuttaa hoidolla stressiä, saati sitten kipua. Hevoset ovat yksilöitä, toisia voi hoitaa heti reippaammin ottein, mutta toiset ovat herkempiä”, Väisänen huomauttaa samalla kun tarkat silmät ja kädet käyvät hevosta läpi.

Anna-Leea Väisänen käsittelee hevosten lihaksia työkseen. Hän ottaa hoidettavia vastaan Teivon raviradan vierastallissa kahtena päivänä viikossa ja kiertää muina arkipäivinä asiakastalleilla ympäri Suomea. Näin hän on tehnyt kahden vuoden ajan. Sitä ennen hän on käsitellyt hevosten lihaksia 14 vuoden ajan Kangasalan hevosklinikalla yhdessä äitinsä Tuula Pursiaisen kanssa, joka tunnetaan hevosväen keskuudessa alan guruna. Ennen korona-aikaa he kävivät säännöllisesti myös muualla Euroopassa hoitamassa hevosia.

”Häneltä kysyn edelleen neuvoa ja näkemystä, jos en itse osaa jotain ongelmaa ratkaista. Työskentelyni pohjautuu ennen kaikkea äitini opetuksiin, mutta olen myös koulutettu hieroja ja akupunktiohoitaja sekä käynyt erilaisia täydennyskoulutuksia.”

Väisäsen asiakkaat ovat kilpahevosia tai sellaiseksi kasvamassa olevia. Suurin osa niistä on ravihevosia. Lisäksi hän hoitaa joitakin kilparatsuja. Ravureilla ja ratsuilla on myös lajityypillisiä vikoja, sillä hevoset tekevät kovin erilaista työtä. Ratsuhevosille omat ongelmansa tuovat myös satula ja ratsastaja.

Vaivojen hoitaminen ei aina ole yksinkertaista. Väisänen huomauttaa, että ongelman varsinainen juurisyy ei välttämättä löydy sieltä, mistä hevonen vaivaantuu. Esimerkiksi jalkavaivat säteilevät herkästi muuallekin. Ongelman juurisyytä ei saada välttämättä aina poistettua, mutta sen kanssa pystytään elämään.

”Kartoitetaan ongelmat ja pyritään ratkaisemaan ne. Usein se vaatii tiimityötä minun ja valmentajan lisäksi myös eläinlääkärin ja kengittäjän kanssa”, hän tiivistää.

Urheilijan vaivojen lisäksi hevonen voi kärsiä esimerkiksi kasvukivuista, traumaperäisistä vammoista tai tamma kiimahäiriöistä, jotka jumittavat selkälihaksia.

”Hevoset ovat myös varsin tapaturma-alttiita. Se taas työllistää minua paljon.”

Väisänen korostaa, että kaikkitietäväksi ei tällä alalla pääse. Aina tulee jotain uutta tietoa, näkemystä ja kokemusta, joita pitää sulatella. Syksyllä hän aloittaa osteopatian opinnot.

”Tämä on käsityöammatti, jossa riittää aina opeteltavaa.”

Väisänen on ollut hevosten kanssa tekemisissä käytännössä koko ikänsä ja aikuisiällä ne ovat muodostuneet hänelle ammatiksi. Mikä työssä oikein kiinnostaa eniten?

”Pidän tietysti hevosista eläiminä. Mutta kyllä ykköseksi nousee ongelmanratkaisu ja siihen liittyvä aivotyö, kun pohdin, miten hevosta voisi hoitamalla auttaa.”

Työ on fyysisesti raskasta, vaikka sitä ei varsinaisesti voimalla tehdäkään. Väisänen hoitaa viidestä kuuteen hevosta päivittäin viitenä päivänä viikossa. Yhden hevosen kanssa töitä tehdään keskimäärin tunnista puoleentoista.

”Omaa terveyttä ylläpidän jumppaamalla päivittäin. Kolmen viikon välein käyn fysioterapeutilla tai hieronnassa.”

Elina Paavola

Anna-Leea Väisänen huoltaa hevosten lihaksia kahtena päivänä viikossa Teivossa ja kolmena asiakastalleilla ympäri maata.