Hannu-Pekka Korvella uusia hevosia Konepalvelu Erckolta ja lupaus American Zakke illalla tulessa

Hannu-Pekka Korven pieni valmennustalli ei enää olekaan niin pieni. Tallissa on 10 hevosta juuri nyt - uusina Konepalvelu Erkcon My Sweden 12,1ake ja Henri Journey 16,5ke.

Terhi Piispa-Helisten

Hannu-Pekka Korven talli on saamassa tuulta siipiensä alle. Kuinka käy American Zaken illalla?

Illan päätapahtuma on Teivon illan ravien neljäs lähtö, Kriteriumkoe. Siinä Korpi Jr ohjastaa American Zakkea (Maharajah), joka vähäisestä kilpailukokemuksestaan huolimatta on ehtinyt vakuuttaa kyvyillään. Kuinka käy tänään?

"Tavoite on ennen kaikkea päästä ravia, ettei laukoista tule huonoa tapaa", Hannu-Pekka Korpi juttelee.

"Olisin ottanut mielellään jonkun toisen paikan, sillä Zakella on kilpailijan luonne, ja se haluaisi vastata muille, mutta se ei ole vielä ehkä tarpeeksi nopea tuollaiselta paikalta. En ole hakenut treeneissä nopeutta vielä yhtään, ja sitä vauhtia ei ole hirveästi tässä vaiheessa, mutta koitetaan selvitä oikealla askellajilla. Se on päätavoite tänään. Jos päästään ravia, niin pärjääminenkin on ilman muuta mahdollista. Uskon tähän hevoseen kyllä aika paljon, ja Teivon ikäluokan pääkisa 2600 metrillä tuntuisi sopivalta tavoitteelta vahvalle hepalle."

Tallin uudet hevoset, mitä sanot niistä?

"Ensinnäkin on iso juttu mulle, että tuollainen iso omistaja tuo pari hevosta minulle. Ne ovat olleet vajaat pari viikkoa meillä. My Sweden niistä nopeammin varmaankin tulee ulos. Tuntuu, ettei ole hirveän pitkää treenikautta edessä, vaikka jotenkin se on kai alisuorittanutkin viime aikoina. Henri Journey on iso hevonen, jossa on ehkä enemmän treenaamista, mutta toivotaan että pärjätään vielä molemmilla. Olen optimisti sen suhteen."

Mitä loppukausi lupaa tallille?

"Toivotaan, että siellä olisi kaksivuotisstarttiinkin joku, Zakkella koitetaan ikäluokkakisoihin ja sitten on muitakin starttihevosia. Varmaan syksyllä täytyy taas koittaa löytää joku tai joitain lupaavia varsoja. Täytyy olla aktiivinen ja täytyy koittaa saada niihin myös hevosenomistajat innostumaan."