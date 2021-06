”Kengitin ennen enimmäkseen ravureita, nykyään asiakkaistani lähemmäs 80 prosenttia on jo ratsuja” – Kuituhiekalla myös ratsuilla kilpaillaan ilman kenkiä tai kevyemmillä kengillä

Mikko Jourion albumi

Mikko Jourio kengittämässä ratsutamma Noras Brave Pearlia.

Helsingissä lapsuutensa asunut Mikko Jourio sai ensikosketuksensa hevosiin jo pienestä pitäen. Mikon isällä oli jo Helsingin aikana omia ravihevosia, ja raviharrastus jatkui perheen muuttaessa Loviisaan Mikon ollessa 12-vuotias.

"Meillä oli isän kanssa jatkuvasti jokunen hevonen kotona, joita yhdessä valmennettiin ja kilpailutettiin ihan asiallisella menestyksellä."

Peruskoulun jälkeen Mikko suuntasi Harjun oppilaitokseen ja suoritti maatalouspuolen tutkinnon, vaikka hevoset vetivätkin puoleensa yhä voimakkaammin.

2000-luvun alkuvuosiin asti Mikko viihtyi Suomessa, kesäksi 2002 hän sai kesätyöpaikan Magnus Lillieborgin tallille Hårbyhyn lähelle Tukholmaa. Kesätöistä alkanut Ruotsin visiitti on kestänyt yhtä mittaa tähän päivään saakka.

Syksyn koittaessa Stig H Johansson tarjosi Mikolle töitä puoleksi vuodeksi. Johanssonilla vietetyn ajanjakson jälkeen Mikko palasi puoleksitoista vuodeksi Magnus Lillieborgin palvelukseen. Sitten työnantaja vaihtui jo nyt edesmenneeseen Tommy Hannéen.

"Minulla on ollut onni saada työskennellä useammalla huippuvalmentajalla. Väkisinkin jää paljon arvokasta oppia käteen. Tulin myös toisiin aatoksiin ravivalmentajan uran suhteen”, pohtii Mikko uraansa hevosenhoitajana Ruotsissa.

Ravivalmentajan ura oli ollut Mikon tavoitteena jo pitemmän aikaa. Aika Hannén tallilla muutti Mikon ajatusmaailman sen kannattavuudesta.

"Tapasin puolisoni Jennyn ollessani töissä Tommy Hannélla. Jennyhän on Tommyn tytär, ja sitä kautta pääsin seuraamaan vähän lähempää ravivalmentajan arkea. Silmät aukesivat kunnolla, en ollut aiemmin tullut ajatelleeksi kaikkia ravivalmentajan arkeen kuuluvia haasteita”, hymähtää Mikko muistellessaan reilun 10 vuoden takaisia aikoja.

Tommy Hannén sairastuttua vakavasti 2010-luvun alkupuolella myi hän Furuby-tilansa Stall Zetille. Hevosmäärän vähennyttyä päätti Mikko panostaa jo Suomessa harjoittamaansa kengityspuoleen.

"Tommyn sairastuminen ja sitä kautta hevosten väheneminen nopeutti uranvaihtosuunnitelmaa. Siihen samaan syssyyn syntyi tyttäremme, ja halusin vaihtaa työhön, jossa olisi säännöllisemmät työajat."

Aluksi Mikko kengitti enimmäkseen ravihevosia, ja asiakkaina olivat muun muassa Daniel Redén, Reijo Liljendahl sekä Henrik Larsson.

"Töitä riitti heti alusta alkaen todella hyvin. Olin toki kengittänyt jo Tommylla ollessani omat passini. Tommy opetti minulle todella paljon kengittämisestä. Toinen tärkeä oppimestari on ollut Peter Bergkvist."

Mikko halusi kuitenkin suorittaa virallisen kengityssepän tutkinnon. Niinpä tie veikin Strömsholmin seppälinjalle.

"Suoritettuaan tutkinnon saan Jordbruksverketin myöntämän kengityssepän pätevyyden. Koulutuksesta ei ole koskaan haittaa, ja ollessani sertifioitu kengitysseppä on minulla lupa tehdä erilaisia sairaskengityksiä”, listaa Mikko kengityssepän koulutuksen hyötyjä.

Enköpingin läheisyydessä perheineen asuva Mikko on siirtynyt kengittämään pääasiallisesti ratsuja.

"Minun asiakkaistani on jo neljä viidestä ratsuja. Enköping on todella hevosrikasta aluetta, niinpä tämä on hyvä alue harjoittaa kengityssepän ammattia. Asiakaskuntani on melko monipuolinen. Yksi isompi ratsastuskoulu, muutama maan kärkinimiin kuuluva ratsastaja, mutta myös paljon ihan tavallisia ratsastuksen harrastajia."

Ravipuolen tuntumaa Mikko pitää yllä käyden kengittämässä Eskilstunassa talliaan pitävän Markus B Svedergin sekä puolisonsa sisaren Li Hannén ravureita.

Maallikkona ajattelee usein, että ratsujen kengittäminen on yksinkertaisempaa kuin ravihevosten. Tämän olettamuksen Mikko kuitenkin tietyllä tapaa kumoaa.

"Ratsujen ja ravureiden kengittäminen eroaa toisistaan. Ravureilla on lopulta kyse optimaalisesta kisabalanssista ja kengitysväli on vähän lyhyempi. Ratsuilla kengityksen pitää pysyä kuosissaan seitsemisen viikkoa. Jos kengitys ei pysy kasassa koko aikaa, kasvaa loukkaantumisriski huomattavasti. Sepän ammattitaidolla onkin tärkeä rooli hevosen hyvinvoinnissa."

Mikko paljastaa mielenkiintoisen seikan ratsukengityksen muutoksesta ravikengityksen suuntaan. Viimeisten vuosien aikana useampi eturivin esteratsastaja Peder Fredrikssonin johdolla on alkanut kilpailuttaa hevosiaan avojaloin tai ainakin kengittää hevosensa kevyemmillä ravikengillä.

"Kuituhiekka on suosittu pohjamateriaali sekä harjoitus- että kisa-alustana. Tällä alustalla perinteinen raskaampi ratsukenkä ei toimi. Hevosen kavion mekanismille sopii paremmin kevyempi ravikenkä tai sitten avojaloin."

Kengityssepän ammatti on tunnetusti fyysisesti kuluttavaa. Mikko onkin panostanut omaan hyvinvointiinsa työn ohella.

”Kengitän tällä hetkellä 20–30 hevosta viikossa. Kuntoa ylläpidän harrastamalla brasilialaista jujutsua sekä käymällä kuntosalilla. Koronaepidemia on haitannut näitä harrastuksia. Mutta ilman kunnollista fysiikkaa en pystyisi kengittämään tällaista määrää hevosia viikoittain."

Vajaa kuukausi sitten Mikko joutui sairauslomalle.

"Oli ensimmäinen kerta 10 vuoteen, kun sattui pahempi haaveri näissä hommissa. Sain kunnon aivotärähdyksen, kun hevosen kavio osui päähän. Olin kymmenisen päivää sairaslomalla sen takia. Onneksi ei kuitenkaan käynyt pahemmin."

Mikon työskennellessä kengitysseppänä on käytännön raviurheilu jäänyt tauolle.

"Perheemme hevoset rajoittuvat tällä hetkellä tyttären ratsuponiin. Raviurheilun pariin on helppo palata takaisin. Lähdet varsahuutokauppaan ja huudat itsellesi varsan, ja olet taas mukana kuvioissa”, naurahtaa Mikko kysyttäessä hevostilanteesta.

Ensi vuonna Mikolle tulee täyteen 20 vuotta Ruotsissa, ja kengitysalan ammattilaisella ei ole aikeita palata Suomeen.

"Kyllähän elämä on täällä jo perheenkin puolesta. Ja Ruotsissa on todella hyvä toimia ammattilaisena hevosalalla. Täällä on pitkät perinteet ammattimaiseen toimintaan usealla eri hevosalan sektorilla."