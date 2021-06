Kesäratojen kuningatar Loviisa avaa kautensa ja yleisö pääsee paikalle rajoituksitta – heinäkuun haasteajossa kohtaavat Sami Kauhanen, Lauri Hyvönen ja kumppanit

Anu Leppänen

Itä-Uudenmaan Oriyhdistys ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Teemu Keskitalolla on syytä iloon, sillä yleisö pääsee palaamaan Loviisan lehtereille.

Loviisan ravitoimintaa pyörittävän Itä-Uudenmaan Oriyhdistys ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Teemu Keskitalo säteilee tyytyväisyyttään.

”Saimme perjantaina alueen viranomaisilta tiedon, että voimme ottaa raveihimme yleisöä ilman rajoituksia, eikä karsinoitakaan tai sektoreitakaan tarvita. Tosi hieno homma. Lisäksi anniskeluravintolaa saadaan pitää auki ravien loppuun saakka. Ainoa rajoite on se, että yleisö- ja varikkoalue täytyy pitää erillään, se oli Hippoksen ehto”, Keskitalo kertoo.

Hän jatkaa, että pääsylippuja myydään vanhaan hyvään malliin portilla, eikä pilettejä tarvitse ostaa ennakkoon.

”Ja keli näyttää tosi hyvältä, aurinko paistaa, niin kuin Loviisassa aina tekee. Katsotaan, miten ihmiset lähtevät liikkeelle, kun korona saattaa vielä painaa mieliä. Toivottavasti väki palaa katsomoihin. Kesäravit on koettava paikan päällä”, sanoo Keskitalo.

Vuoden 2018 kesäratana palkitun Loviisan kausi käsittää neljä totoravipäivää. Järjestäjät ovat tyytyväisiä siihen, että epävarmoissa oloissa saatiin kauden avaukseen kasaan kymmenen lähtöä, ja kaikkiin niihin löytyi vielä yhteistyökumppani.

Loviisan kauden pääpäivä on edessä 19. heinäkuuta. Keskitalo valaisee, että silloin ajetaan neljä lähtöä 2 000 euron ensipalkinnoilla, kaksi molemmille roduille. Lisäksi ohjelmassa on kiinnostavan kuskikaartin keräävä haasteajo.

”Meidän sponsorimyyntiä hoitava Jouko Uutinen ideoi kisan, jossa ohjastajina toimivat Hippoksesta Sami Kauhanen ja Suvi Hakkarainen, äänityöläisistä Lauri Hyvönen ja Marinka Salminen, ammattivalmentajista Juha Utala ja Emma Väre, monté-kuskeista Janita Antti-Roiko ja Maija Fors sekä meidän hevosseurasta puheenjohtaja Maria Kalenius ja minä. Mukaan otetaan kymmenen valjakkoa, niin saadan pidettyä turvavälejä”, Keskitalo hymyilee. Lähdössä palkitaan kaikki osallistuneet hevoset, eivätkä ohjastajat ota ajopalkkioita.

Loviisan totoravikausi päättyy 2. elokuuta. Myös silloin on lämminveristen päälähdössä tarjolla 2 000 euron ensiraha. Lisäksi ohjelmassa on sekä kylmä- että lämminverisille 1100 metrin pikapyrähdykset. 14. elokuuta lasketaan Loviisassa vielä poni- ja paikallisravit.

”Meillä ajettiin jo 6. kesäkuuta paikallisravit, ja osallistujat kehuivat kovasti kaviouraa. Ratamestari Pasasen Markku on pistänyt baanan kuntoon”, Keskitalo lausuu.

Varapuheenjohtajalla ja amatööriohjastajien Suomen sekä Euroopan mestarilla on edessään kiireinen ilta, sillä hän ajaa kilpaa seitsemässä lähdössä. Suurimmat odotukset kohdistuvat Meren Maininkiin.

”Sillä on pieni lähtö, ja odotan tamman esitystä mielenkiinnolla. Meren Maininki on mennyt hetken heikommin, mutta jospa se palaisi nyt tasolleen. Omat valmennettavat Hello ja Queasy du Point ovat hyvässä vireessä, ja niillä on yllätyssaumat. Jälkimmäinen on loistopaikalla. Katsotaan sitten, ajetaanko keulasta. Perttusen Tapsallahan on siinä hyvä hevonen (Sultan Of Soprano), ja sen selässäkin voisi olla makea matkata”, Keskitalo pohtii.