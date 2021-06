Miljoonan taalan Hambletonian-voittaja Royalty For Life Eurooppaan?

Ontariossa Kanadassa Tara Hills Studilla astuva vuoden 2013 hambovoittaja Royalty For Life on todennäköisesti siirtymässä Eurooppaan.

Ilkka Nisula

Suomessa vaikuttavan RC Royaltyn hambovoittajapoika Royalty For Life astuu vielä tämän kauden Tara Hills Studilla Kanadassa. Ensi vuoden osoite lienee Euroopassa.

Royalty For Lifen (RC Royalty) osakkeenomistajien enemmistö on hyväksynyt Euro Stall -nimisen yhtymän ostotarjouksen. Euro Stallin osoite on Ohiossa USA:ssa, mutta nimi voisi viitata esimerkiksi Ruotsiin. Nähtäväksi jää, missä oriin ensi kauden osoite sijaitsee? Tämän kauden loppuun se joka tapauksessa vaikuttaa Tara Hillsillä Port Perryssä Kanadassa. Luotettavien tietojen mukaan myyntihinta olisi miljoona USA:n dollaria.

Royalty For Life, 11, meni ennätyksekseen 09,4 ja tienasi 1620166 dollaria urallaan. Se voitti 14 kaikkiaan 30 kisastaan. Kaksivuotiaana ori oli mm. Breeders Crownin kakkonen. Kolmevuotiskaudelta tuli jättipotti, The Hambletonianin lisäksi mm. Canadian Trotting Classic, Harry M.Zweig Memorial ja Stanley Dancer Memorial George Ducharmen valmennuksessa. Hambon voiton ohjasti Brian Sears.

Vanhimmat jälkeläiset ovat nyt viisi, ja joukossa on jo kovia kilpahevosia, mm. 10-aikaiset Threefiftytwo 10,0 ja tamma Warrawee Vicky yli 300000 dollaria. Royalty For Life on kolkutellut Pohjois-Amerikan siitosoritilastojen kärkikymmenikköä. Vuoden 2020 kolmevuotistilastossa ori oli kahdeksas - kaksivuotistilastossa 15. Vuotta aikaisemmin se oli kakkosten kahdeksas ja kolmosissa 16. Oriin varsamaksu on ollut tasaisesti 6000 Kanadan dollaria eli noin 4100 euroa päivän kurssilla.

Tästä pääset Pohjois-Amerikan oritilastoihin Standardbred Canadan sivulla, voit ylhäältä valita vuoden.

Linkki Tara Hills Studin sivulle, jossa tietoa oriista ja sen jälkeläisistä.