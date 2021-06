Markku Nieminen: Lexus aloittanee Härmästä, Kouvola kutkuttelee ja illan Vincenneskin

Anu Leppänen

Markku Niemisellä on tällä viikolla taas monta rautaa tulessa. Iloa aiheuttaa mm. Lexus Dreamin palautuminen treenien perusteella täyteen ja parempaankin kilpailukuntoon.

Lexus Dream on toipunut kevään takapakeistaan ja on palaamassa lähiviikkoina kilparadoillekin Nelivuotias Björn Goopin valmentama ranskalaistamma Harmonie Merite (Tucson), jonka Nieminen ja Saku Mikkola huusivat perustettavalle kimpalle tammikuun Prix d'Amerique -huutokaupasta, juoksi kilpaa tiistai-iltana. Lisäksi Nieminen kertoo lauantain Kymi Grand Prix -ravien hevostensa, päälähdön Willow Priden, Don Williamsin ja kumppaneiden odotuksensa. Aloitetaan Lexus Dreamista. Ruunan melko rutiinileikkaus muuttui maaliskuussa painajaiseksi, kun nukutuksen seurauksena tuli todella harvinaisia komplikaatioita.

"Lexus Dream on toipunut tosi hyvin", Nieminen iloitsee.

"Se on treenannut oikein hyvin jo pitempään, ja startti on ollut huulilla jo jonkin aikaa. Nyt on laitettu kalenteriin Härmän juhannus, ja jos torstain ratahiitti Teivossa sujuu, se ilmoitetaan. Tunne siitä, että Lexus palaa vähintään entiselle tasolleen on vankka. Siihen nähden miten rajuja ja epätavallisia asioita ruunalle kävi, on iso ilonaihe, että se nyt tuntuu näin hyvältä."

Tiistai-illan Vincennesin starttihevonen Harmonie Merite oli lopulta neljäs. Tamma jäi takasuoralla kolmanteen sisälle, mistä ei kiriväylä auennut ajoissa. Tamma sai Yoann Lebourgeoisin ohjastamana palkintorahaa 3040 euroa tuloksella 14,4/2100 metriä ryhmajosta. Kaikkiaan se on uusille omistajilleen juossut palkintoja 26400 euroa helmikuusta alkaen kuudessa startissaan.

Käydään vielä läpi lauantaina Kouvolassa starttaavat Niemisen valmennettavat.

"Kaikki ovat hyvällä mallilla ja omaavat jonkinlaisia saumoja. Don Williams (T75-7) tuntuu nyt taas tosi makealta ja on varmaan lähellä ilman, että osaan sanoa ranskalaishevosen tasosta paljoa. Oriin mahassa oli jossain vaiheessa sanomista, ja se näkyi vireessä, mutta nyt on taas hyvä tilanne."

"Päälähdön Willow Pride (T75-5) yllättäisi tietysti, jos se olisi ihan kärjessä, mutta olen aika optimisti kuitenkin. Jos päästään sisäradalle hyviin asemiin, voidaan olla yllättävänkin korkealla. Tamma kirii selistä lujaa ja on nyt oikein hyvä. Nyt riisutaan taas etukengät."

"Skyfall Shine (T75-1) on iskussa mutta kehnolla paikalla. Consalvo (T75-4) jatkaa samoin hyvässä lyönnissä. Oriin tähtäin on syksyssä, mutta se kehittyy nyt koko ajan. T75:n ulkopuolella starttaavat Coltrane Frido ja Jugador jatkavat myös nousuvireessä, mutta en osaa sanoa voivatko ne riittää kärkeen."