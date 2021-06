Päivän ravit: Matteus Kevätön avaa kautensa Pikkupelimannin karsinnoissa - vastassa heti Fransson ja Vieskoff

Antti Savolainen

Mikko Niemistö valmentaa hevosiaan Kyrönjoen rantamaisemissa. Kuvassa 2-vuotiaana hölkkäävästä suomenhevosori Franssonista on varttunut ikäluokkamenijä. Fransson on tuore SHKL Cup-finaalin kakkonen. Tänään ori mittelee Pikkupelimanni-ajon finaalipaikoista tauolta tulevan Matteus Kevättömän ja kumppanien kanssa.

Kaustisella karsitaan torstaina finalisteja Pikkupelimanni-ajoon. Viime vuonna Pikkupelimanni käytiin suoraan loppukisana, mutta nyt pystyssä on kaksi ilahduttavan täysipainoista alkuerää.

Tappioton suurlupaus, tuore SHKL Cupin sankari Siirin Valtsu joutui lopulta vetäytymään starttiviivalta, mutta tositoimissa ovat kyseisen kisan kakkonen Fransson ja kolmonen Vieskoff sekä kautensa käynnistävä viimevuotinen Varsakunkku-voittaja Matteus Kevätön.

Kahdentoista lähdön ravi-iltaa vauhdittavat myös Avain Säästöpankki Challenge -karsinnat. Paikkaa auringosta on hakemassa Antti Ala-Rantalalta avaava ja Suomessa debytoiva Orlando Coger.

Seurattavaa riittää ehtoon loppuun asti. Lähdössä 11 debytoi Suomessa Ala-Rantalan kylmäveriarmadaan hiljattain liittynyt Norjan Tammakriteriumin finalisti Suksess Terta. Päätöslähdössä jatkaa uraansa ykkössijalla karriäärinsä käynnistänyt Muscle Hillin lahjakas poika Maxxio.

Kaustiselle saadaan ottaa tänään ensimmäistä kertaa kauden 2021 aikana yleisöä. Laaja ulkoalue ja autokatsomo ovat katsojien käytössä.

Kaustisen Toto5-ilta starttaa kello 18.

Bergsåkerin Toto64-pelin avainhevonen on toisen osakisan Global Tailwind, joka on avannut kautensa esimerkillisesti. Ruunaa treenaa nouseva rommelainen Joakim Elfving, joka on matkalla kohti uransa parasta kauttaan. Voittoja on tullut talliin jo 34 ja tienestejä yli 3,5 miljoonaa kruunua.

Bergsåkerin Toto64-kierros alkaa kello 20.30.

Asiantuntijalähetys TotoTV:ssä kello 18.30-22.30.