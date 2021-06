Korven tallista kaksi E3-karsintaan: Magic Madonnalle jenkit perään

Ville Toivonen

Bee Combo on kilpaillut myös Suomessa - kuvan Seppeleajossa se oli viides. Magic Madonna suortti synnyinmaassaan vain koelähdön viime syksynä.

Sunnuntai-iltapäivänä Eskilstunassa ratkotaan osallistujat heinäkuun alussa Färjestadissa ravattaviin E3-finaaleihin. Kummassakin finaalissa voittajaa odottaa 975 000 kruunulla (95 580 euroa). Pekka Korven valmennustallin värejä puolustavat Julmyrassa majailevat Magic Madonna sekä Bee Combo. Molemmat ovat Korpien Star Racingin osakasvatteja.

Magoc Madonna voitti viimeksi Rommessa hyvällä tyylillä.

”Sopiva lähtö tammalle Rommessa. Edellisestä startistahan tuli turhan kova”, kertoo ohjiin sunnuntaina palaava Janne Korpi.

Uran ensimmäinen autolähtö ei huoleta ohjastajaa.

”Pieni arvoitus se tietysti on, mutta toinen rata on hyvä lähteä. Magic Madonna on fiksu varsa, voltista se on lähtenyt vauhdikkaasti.”

Sunnuntaille nuorempi Korpi on kaavaillut laittavansa tammalle jenkkikärryt. Näistä toivotaan tarvittavaa lisäefektiä.

”Luulen kärryjen sopivan tammalle. Kyvyt riittävät finaalipaikkaan eli kahden joukkoon. Vähän vaikea tietysti verrata hevosta vastustajiin näin aikaisessa vaiheessa uraa”, analysoi Janne ensimmäiseen karsintaan osallistuvan Magic Madonnan saumoja.

Bee Combo osallistuu edeltävässä lähdössä oriiden ja ruunien karsintaan. Lähtöpaikka täydelle matkalle on sysimusta kahdeksan. Odotukset ovatkin maltilliset.

”Bee Combolla olisi ollut muutenkin vaikea riittää kovia vastustajia vastaan. Lähtöpaikka vie loputkin mahdollisuudet. Kokeillaan kuitenkin jenkkikärryillä ja ilman kenkiä.”

Korven tallilla debytoi keskiviikkoiltana Reima Kuislan Federal Hill voittaen vakuuttavasti Vermon illan päätöslähdön. 1.12,8a 1620 metriä kirjauttaneen seitsemänvuotiaan oriin tulevaisuus vaikuttaa Jannen mielestä mielenkiintoiselle.

”Hevonen on ollut Suomessa Pekalla koko ajan, joten en ole ajanut sillä. Liki starttaamaton hevonen voittaa 12-tuloksella. Hieno suoritus hyväsukuiselta jenkiltä. En ole kuitenkaan vielä ehtinyt Pekan kanssa puhua eilisen startin jälkeen. Ruotsissahan ori taitaisi saada Suomea suuremman pakkostarttisumman”.

Reima Kuislan omistamasta Ruotsissa olevasta Mandela Zonista Jannella on sen sijaan selvä ja hyvä kuva.

”Hoidettiin oria viime startin jälkeen. Muutaman viikon sisään on tarkoitus tulla starttiin. Oria ei ole ikävä kyllä maksettu mihinkään muuhun kuin Breeders Crowniin. Rättvikin juhannuksen alkuerät tulevat ehkä vähän liian nopeaan. Elokuussahan olisi alkuerät Mantorpissa”, toteaa Janne Korpi Mandela Zonista, joka on menestynyt hyvin V75-lähdöissä.