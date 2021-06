Best In Show AS huutokaupan suomalaisostos - Iivo Ämmälän hankinta menee Jonna Irrille

Terhi Piispa-Helisten

Iivo Ämmälä Vermon valloittajana yhdessä aiemmin osaomistuksessa olleen Taj Onen ja Hannu Hietasen kanssa.

Best In Show AS (Father Patrick) on nelivuotias Italiassa syntynyt tamma, jolla on voitto alla Åbystä torstailta täyden matkan ajalla 14,5. Se meni ennätyksensä 13,7 jo kolmevuotiaana ja on ollut koko uransa Johan Untersteinerin valmennuksessa. Uuden omistajan suunnitelman mukaan se siirtyy Jonna Irrin valmennukseen Julmyraan. Best In Show AS:n hinta Traveralla oli 190000 kruunua plus liikevaihtovero päälle.

Iivo Ämmälä puolestaan on Vaasan seudulta kotoisin oleva nuori hevosharrastaja, joka on asunut vuoden verran Tukholmassa. Hän on aiemmin käynyt Markku ja Heikki Hietasen tallissa harrastamassa ja omistanut mm. 75-voittaja Tupla Timon (Turo) yhdessä Hannu Hietasen kanssa. Nuoresta iästä huolimatta omistuksessa tai osaomistuksessa on käynyt jo toistakymmentä ravuria.

"Olen seurannut jo jonkin aikaa näitä traveran huutokauppoja", Ämmälä kertoo.

"Niissä on ollut myynnissä ihan laatua. Esimerkiksi kiinnitti huomiota Rotate, joka on tehnyt mahtavan tilin vaihdettuaan hiljan omistajaa traveralla. Olin paikallakin Solvallan ravintolassa, kun se voitti 75-finaalin Elitloppet-lauantaina. Tämä Best In Show on nyt ainoa hevoseni tällä hetkellä, ja oli pieni yllätys että se minulle tuli. Ajattelin, että se olisi voinut nousta ylemmäskin."

Millainen on oma hevostaustasi?

"Ensin kiinnostuin totosta, mutta nyt tämä urheilupuoli kiinnostaa jo enemmän. Tämä on juuri tällä hetkellä ainoa hevonen. Olen yrittänyt pitää huolta, ettei olisi kovin montaa kerrallaan, ettei kulut lähde lapasesta. Nyt on mukava fiilis, kun talouselämä on taas aukeamassa täällä Ruotsissakin, ja esimerkiksi raveihin pääsee taas paikan päälle."

Millaisia suunnitelmia on tamman kanssa?

"No, tilannehan on ollut päällä vasta vähän aikaa, mutta Jonnalle ja Taneli Säteelle Julmyraan se on sovittu. Olen käynyt auttelemassa siellä ja reissannutkin aika paljon raveissa heidän mukanaan. Eilenkin oltiin Eskilstunassa, kun heidän Again Kronos voitti. Työelämässä olen talousalalla ja pyöritän meidän perheen maahantuontiyrityksen Ruotsin päätä. Tarkoitus on käydä myös itse tammalla ajelemassa."

"Best In Show sopii nappiin esimerkiksi Diamantstoetin (75:n tammadivisioona) paalulle voittosummaltaan, mutta katsotaan nyt ensin, missä mallissa hevonen on ja mietitään sitten enemmän."

Tästä pääset Best In Show AS:n kilpailutietoihin.

Tässä linkki Traveran lauantain huutokauppatuloksiin.

Antti Savolainen

