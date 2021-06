Arttu Juvonen, 18, lähti Vermosta Ruotsiin kesätöihin

Arttu Juvonen

Nuorimies Juvonen sotisovassa: ei vielä armeijan harmaissa, mutta tulevat viikot Johan Untersteinerin tallin univormussa.

Nuorelta Juvoselta ei siis puutu rohkeutta. Kiinnostus eteenpäin hevosuralla on tulenpalava. Hän on opiskellut raviaakkoset isänsä Jarmo Savolaisen tallilla. Merkonomin paperit tulivat pikavauhtia toisesta opinahjosta juuri kevääksi. Hevosoppia on haettu aktiivisesti eri suunnilta. Maanantaina oli ensimmäinen työpäivä Untersteinerin kesätyöläisenä Halmstadissa. Aiemmin Juvonen teki mm. lomatuurauksen Harri Koivusella. Viime ajat nuori mies on autellut aktiivisesti myös Vermon radan jokapaikanhöylänä.

Juvonen on myös yksi peräti 83 Salamakypäriin, Juniorikypäriin ja Montékypäriin hakeneista nuorista ohjastajista. Montékypäristä löytyi paikka, vaikka kokemusta lajista oli vähän aikaisemmin, joten nuoren miehen päätä ei tosiaankaan palele.

"Kokeilin sitä montéa, kun siitä kisasta oli löytymässä paikka ja se olikin tosi makeeta", Juvonen hehkuttaa.

"Montékypärissä on juuri sopiva tauko, joten ehdin tehdä tämän Untersteinerin keikan, kahdeksan viikkoa. Merkonomin paperit on nyt plakkarissa, mutta hevosala on se johon haluan. Halusin sen vara-ammatin alta pois ja hevoshommiin, ja hyvä motivaatio auttoi kolmen vuoden opinnot läpi vuodessa ja 10 kuukaudessa. Kävin vähän päällekkäin niitä kursseja. Tarkoitus on hakea ulkomailta lisääkin hevoskokemusta jatkossa. Yksi asia, jonka aion opetella on kengitystaito."

"Siinä montéssa auttoi varmaan, että ole aika monipuolisesti harrastanut urheilua koko ikäni. Aika fyysistä se kyllä on. Täällä Holmissa Untersteinereillä on mahtavat paikat hevoshommaan. Tulin sunnuntaina, ja olen vapaahetkinä vain tuijottanut näitä paikkoja. Tarkoitus on jatkaa mahdollisuuksien mukaan näissä hevostöissä loppuvuosi Suomessa, joko kotona tai muualla. Tammikuussa on sitten armeija. Ja sen jälkeen lisää hevosia. En ole kysynyt vielä, että saisiko täällä Halmstadissa ajaa kilpaa, mutta tokihan se kiinnostaisi."

Kokemusta kilvanajosta on nuorella miehellä vielä rajoitetusti ymmärrettävästi, mutta tyvestä puuhun kiivetään. Hyvä että Suomessakin löytyy reittejä nuorille kilvanajosta kiinnostuneille. Juvosella on toistaiseksi 17 starttia urallaan.

