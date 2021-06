Tamara Skutnabbilla kolmen voiton päivä Ruotsissa – nuorella valmentajalla pikku tipsi myös päivän lounasraveihin

Ville Toivonen

Tamara Skutnabb pitää tallia Östersundin radalla. Toistaiseksi hänellä on kahdeksan valmennettavaa, ja lisääkin mahtuisi.

Tamara Skutnabb ei ihan heti unohda sunnuntain raveja Dannerossa. Viidestä startista hän voitti kolme ja nappasi vielä montélähdöstä hopeamitalin.

"Aloittelevana valmentajana on tärkeä saada nimi näkymään. Kun ei vielä ole niin paljoa hevosia valmennuksessa, on satsattava ohjastamispuoleen”, pohtii Tamara, jonka voitoista yksi tuli oman tallin Surprise Lilyllä.

Tamara Skutnabb muutti touko–kesäkuun vaihteessa Bergsåkerista takaisin Östersundiin. Kahdeksan valmennettavaa majailevat ihka uudessa tallissa Östersundin raviradalla. Muutamalle lisävalmennettavalle olisi paikka vapaana.

"Östersundin raviradalla on todella hyvät valmennusmahdollisuudet, ja meillä on 26 ravipäivää ympäri vuoden. Sen lisäksi esimerkiksi Bergsåkeriin ja Dannerohon ei ole kovin pitkä matka”, vihjaa Tamara hyvistä valmennus- ja kilpailumahdollisuuksista pohjoisemmassa Ruotsissa.

Tamara pyörittää valmennustoimintaansa vielä B-lisenssillä. Ammattivalmentajalisenssiin vaadittavat koulutukset ja byrokratia on jo suoritettu, A-lisenssillä ei ole kuitenkaan kiire.

"Minulla pitää olla riittävän hyvä hevosmateriaali, jotta saan lentävän lähdön A-valmentajan uralle. Eikä sen ajankohta ole ihan vielä. Saan myös ajaa B-lisenssillä nuorten ohjastajien lähtöjä. Hyvä kerätä niin paljon ajettavia kuin mahdollista."

Sekä valmennus- että ajopuoli kiinnostavat Tamaraa. Mutta määrätietoisella raviammattilaisella on kuitenkin selkeät suunnitelmat mihin panostaa.

"Kun valmennettavia ei ole tuon enempää, ehdin kiertää raveissa. Ajan myötä valmennettavien määrä toivon mukaan lisääntyy. Silloin on varmaankin alettava rajoittamaan raveissa kiertämistä ohjastajana”, toteaa Tamara.

Haastattelua tehdessä Tamara on matkalla tiistain lounasraveihin Bergsåkeriin. Raveissa on kaksi ohjastettavaa, joista toinen on oma valmennettava Emirate.

"Ostimme tamman Robert Berghiltä. Se aloitti uransa viime vuonna hienosti. Sen jälkeen tamman temperamenttinen luonne taisi astua kuvaan. Tämä on toinen startti minulta käsin, olemme muuttaneet vähän varusteita. Tavoitteena kuitenkin ensisijaisesti ehjä suoritus”, toteaa Tamara neljävuotiaasta Emiratesta joka juoksee Bergsåkerin neljännessä lähdössä.

Emiraten omistajana on Stall Family Affair jossa ovat mukana Tamaran lisäksi isä Erik Skutnabb ja äiti Brita Flander.

"Ei ole paineita omistajien suunnalta. Vanhempani ovat tällä hetkellä Suomessa käymässä. Äiti auttoi Kymi GP:ssä ranskalaisvieraiden kanssa, ja he jäivät sitten täksi viikoksi Suomeen tapaamaan tuttuja."