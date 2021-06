Antti Tupamäki: "Hetviinalla valmistaudutaan Härmään tosimielellä"

Elina Paavola

Hetviina ja Antti Tupamäki hakevat tältä kesältä uusia meriittejä jo komeaan luetteloon.

Hetviinan kanssa katse lienee revanssihengessä asetettu paljon Seinäjoen Kuninkuusraveihin heinä-elokuun vaihteessa. Polaralla kauden pääkisa voisi olla vaikkapa Ylivieskan Ruunakunkkarit pari viikkoa myöhemmin.

"Kyllä Seinäjoki on mielessä, ilman muuta", Tupamäki myöntää.

"Koitetaan pitää Hetviina starttikunnossa ja ajaa välillä kilpaa. Tehdä aika paljon samalla tavalla kuin tehtiin viime vuonna kohti kunkkareita. Mutta kyllä tämä Härmä on myös yksi kauden päätavoitteita, ja ihan hyvillä mielin mennään sinne 'Hetulla', kun saatiin hyvä lähtöpaikkakin. Hevonen ei ehkä ollut ihan super eilisissä viimeistelyissä. Se meni vähän vinossa, mutta tuo saattaa parantua, kun siirrytään kilpailubalanssiin eli alumiineihin. Vedot ajettiin nastakengistä. Ihan mukavalla mallilla Hetviina kokonaisuudessaan on - aika samassa pisteessä kuin vuosi sitten."

"Kuningatarkilpaan on tulossa uusia nimiä, ja taso tuntuu laajemmalta ja paremmalta kuin viime kaudella. Toisaalta Seinäjoella 2020 monen tamman kunnonajoitus oli aika napissa, ja kärjen osalta kisa oli kovatasoinen lopulta kuitenkin. Seinäjoella sen lopulta sitten tänä vuonnakin tietää, millainen kisa oli tänä vuonna vuorossa."

Polaralle tuli mustapekka rata-arvonnassa, mitkä ovat odotukset?

"Eivät hirveän isot. Tarkoitus oli itse asiassa pyrkiä pääkisasta karsittujen lähtöön, mutta tämä meni nyt näin. Vähän yllätyin, kun näin Evartin päälähdöstä karsittujen lähdössä. Ei sillä vähempää pisteitä ollut kuin meillä. Paikkakaan ei tosiaan nosta fiiliksiä."

Mitä talliin kuuluu muuten?

"Ei ihmeesti uutta. Illan Tampereen hevosista Ypäjä Jallu (T5-5) on vaikea veikattava. Saatan jatkaa sillä kengittä, vaikka viimeksi se laukkasi ehkä osaksi juuri sitä ja kovaa rataa. Teivossa rata on ollut hyvä. viime aikoina Hevonen ailahtelee, mutta se voi myös hyvänä päivänään yllättää tällaisessa. Miran Krister (lähtö 1) on epävarma vielä, mutta ei sekään ihan ulkona ole. Killerin tiistain neljällä on kaikilla ihan ok-saumat ilman että ovat mitään varmoja."