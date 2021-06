Pekka Lillbacka valmistelee "uuden normaalin" Nordic Kingiä - kunkkareista ei uutta

On juhannuksen ja Nordic Kingin aika. Härmässä on kova tohina ennen yleisön ja Odd Heraklesin saapumista, vaikka työn alla on nyt ravien yleisöjuhlien uusi normaali. Härmään otetaan esimerkiksi nyt 2000 katsojaa per päivä.