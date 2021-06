Matti Matinlaurin talliin mielenkiintoisia ruotsalaistammoja: "Molemmat tulokkaat ovat tulevaisuuden siitostammoja sukunsa puolesta."

Antti Savolainen

Matti Matinlaurilla on tallissaan uusina tulokkaina Esther Rich ja Elvira Vixi.

Seinäjoella vaikuttavan Matti Matinlaurin valmennuslista on täydentynyt mielenkiintoisilla Ruotsin hankinnoilla. Ensin saapui Esther Rich (i. S.J.’s Caviar) ja muutama päivä takaperin talliin tuli Elvira Vixi (i. Explosive Matter).

"Jarmo Kauppinen osti Esther Richin. Vahva tamma, jolla olen ajanut jokusen kerran. Hoidimme sitä jokunen aika sitten. Eiköhän me kuukauden päästä yritetä starttiin. Luulen että pidemmät matkat sopivat tammalle todella hyvin”, toteaa Matinlauri.

Viisivuotias Esther Rich tienasi Per Lennartssonin valmennuksessa reilut 30 000 euroa ja juoksi 14-ennätyksen ennen Suomeen myyntiä.

Kolmevuotiaan Elvira Vixin Matinlauri huusi itse Traveran verkkohuutokaupasta.

"Love You emänisänä ja Not a Spacecase emänemänä herätti kiinnostuksen. Harvoin tämänsukuisia kolmevuotiaita tammoja on tarjolla”, myhäilee valmentaja tallin uusimmasta tulokkaasta.

Per Nordströmin aiemmin valmentaman tamman kolmesta startista kaksi ovat päätyneet hylkäyksiin laukoista. Tämä ei kuitenkaan Matinlauria pelota.

"Soitin Peter Ingvesille, joka ajoi tammalla yhden startin ennen ostamista. Hänen mielestään tammalla on hyvä kapasiteetti, eikä hutistartteihin kannattanut kiinnittää liikaa huomiota”.

Viime lauantaina Suomeen saapunut Elvira Vixi saa uuden valmentajan mukaan viettää jokusen viikon laitumella ennen kuin se laitetaan valjaisiin.

"Viimeisin startti on kuitenkin kesäkuulta, niin annetaan tamman kotiutua kaikessa rauhassa”, kertoo Matinlauri joka omistaa tamman tällä hetkellä itse.

"Katsotaan mikä Elvira Vixin omistuspohjaksi tulee. Yksi vai useampi omistaja. Molemmat tulokkaat ovat tulevaisuuden siitostammoja sukunsa puolesta."