Mielenkiintoinen kolmevuotias siirtyi Markku Niemiseltä Anne Takapurolle

Ville Toivonen

Anne Takapuro sai talliinsa uuden vahvistuksen. Arkistokuva.

Jyväskylän Tikkakoskella vaikuttava Anne Takapuro sai talliinsa mielenkiintoisen vahvistuksen tiistaina. Viimeksi 16-vauhtia täyden matkan mennyt kolmevuotias Too Smooth For You (i. Nesta Effe) vaihtoi Markku Niemisen tallista Takapuron valmennukseen.

"Pirteän oloisesti liikkuu tarhassa. Hienossa kunnossa se on. Sen enempää on vajaan vuorokauden tuttavuudella vaikea sanoa. Mutta tosi mukavaa saada hyvälahjainen nuori hevonen valmennukseen”, toteaa tyytyväinen Anne Takapuro.

Ruuna aloitti kilpailu-uransa kuluvan vuoden tammikuussa, ja saldona kuudesta startista on voitto ja kolmas tila.

"Omistajat halusivat muuttaa ruunan rutiineja paikanvaihdoksella. Hyviä vauhteja ruuna on esittänyt kilpailuissaan. Mutta vähän on sellainen tuntuma, että annetaan sille aikaa kehittyä rauhassa. Ei hätäillä sen kanssa starttiin."