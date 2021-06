Ossi Nurmosen vauhtijuhannus: "Kaikki mahdollista, myös ennätykset ja H.V. Tuurin revanssi Norjan hirmusta Odd Heraklesista"

Terhi Piispa-Helisten

Upea H.V. Tuuri koittaa Iikka Nurmosen ohjastuksessa revanssia maailman parhaaksi kylmäveriseksi mainitusta Norjan Odd Heraklesista lauantaina Härmän Nordic Kingissä. Mikä hevonen on Pohjolan kuningas?

Ossi Nurmonen on optimisti kaikkien kolmen juhannuksen starttihevosen suhteen, ja mikä on ollessa, kun tallin hevoset suorittavat huimalla tasolla! Kauden 48 starttia ovat tuoneet 14 voittoa voittoprosentilla 29. Tiliä on tullut kuuden kilpahevosen kalustolla jo yli 100000 euroa. Esitysten joukossa on Stallonen Parvelan Retun ennätysputken katkaissut juoksu ja kakkoseksi jäätiin toisaan H.V. Tuurilla Elitkampenissa, mutta hopea ajalla 18,6 Odd Heraklesin kanssa tiukassa taistossa ei todellakaan ollut häpeä.

Juhannuksen päähuomio kohdistuukin juuri tuohon Odd Heraklesin kanssa käytävään uusintamatsiin Härmässä. Toki mukana Nordic Kingissä on kova jengi muitakin hevosia. Saako H.V. Tuuri nyt revanssin? Asetelma suosii Nurmosen valmennettavaa, eikä maailmantähden Odd Heraklesin matkassa saa olla suuria karikoita radalta 12.

"Kovasti yritetään - tulos ratkeaa sitten", toteaa Nurmonen.

"Tuuri on hypännyt kolme kertaa viikossa, mutta se ei stressaa, eikä vire näyttäisi olevan ainakaan heikkenemässä. Toki kovat ajot säästetään kilpailuihin tässä vaiheessa eli sen vireen näkee taas lauantaina. Työt on tehty talvella ja nyt yritetään vain pitää oriin iskukyky sekä huumori korkealla. Kaikki ladataan siihen, että Härmässä onnistutaan eli taas mennään mm. kengittä ja jenkkikärryillä. Kenkien riisuminen tuntui Solvallassa kyllä vaikuttavan ehkä sekunnin verran. Härmään rata alkaa olla hienoimmillaan ja jos keli sallii, kyllä siellä kovaa mennään, ehkä ennätykseen saakka (rataennätys on Costellon 19,3 Power Parkin radan avajaisvuodelta 2018)!"

Mitä kaksi muuta juhannuksen starttia tuovat tullessaan?

"Menestystä, toivottavasti. Roberto Diver (Vieremän perjantain lähtö kolme) menee nyt jenkkikärryistä ja kokolapuilla. Niillä varusteilla se johtaa kyllä luultavasti pitkään, toivottavasti perille saakka."

"Villiheili (Härmän lauantai, lähtö 4) on myös mahdollinen vaikka yllätykseen, jos juoksu onnistuu. Se on vahvistunut ja parantaa koko ajan otteitaan."

Mitä tallin toiselle isolle suomenhevostähdelle Stallonelle kuuluu?

"Se tähtää Suur-Hollolaan ja tuntuu, että kovat startit ovat vain vieneet sitä eteenpäin. Hirmu hyvältä se tuntuu treenissä ja näyttää. Parvelan Retu voi olla kova voitettava siinä tulevassa suurkisassa, mutta ei Stallonekaan nolo ole. Jatko tuntuu oikein mielenkiintoiselta silläkin!"

Härmän Power Parkissa ravataan kaksipäiväiset juhannuskarkelot. Pääkisa Nordic King ratkeaa lauantain kello 13 alkavien ravien päätöslähdössä kello 17. Maaseudun Tulevaisuuden kanava 26, TotoTV ja C More esittävät ravit suorana.