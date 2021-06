12-aikainen Grace Journey siirtyi Tiina Koskiselle

Elina Paavola

Tiina Koskinen sai mielenkiintoisen vahvistuksen talliinsa.

Lappajärvellä talliaan pitävä Tiina Koskinen sai mukaansa Powerparkin juhannusraveista mielenkiintoisen vahvistuksen.

Tänä vuonna 12-ennätyksen juossut ja urallaan reilut 14 000 euroa tienannut Ruotsissa syntynyt Grace Journey (i. Scarlet Knight) vaihtoi Juuso Holttiselta Koskisen talliin perjantain kilpailun jälkeen.

”Omistajaporukka on tästä lähiseudulta. Koronan takia hevosen fyysinen seuraaminen on ollut vaikeata. Niinpä he halusivat hevosen lähemmäksi itseään”, kertoo Koskinen.

Tamma on ollut aiemmin Juuso Holttisella ja sitä ennen Katja Melkolla valmennuksessa.

Tapio Perttusen Härmässä ohjastaman viisivuotiaan tamman esityst pilaantui laukkoihin. Koskisella ei ole selkeää syytä epäonnistumiseen.

”Tapsa totesi lyhyesti tamman nostelleen päätään ennen laukkoja. En ole ehtinyt perehtyä tamman esitykseen, sillä juhannuspyhät menivät raveissa muiden hevosten kanssa kilpaillessa."

Grace Journeyn luonne ja ulkoinen olemus miellyttää Tiinaa. Starttiin tulemisella ei ole hengen hätä.

”Tutustutaan tammaan, ja annetaan sopeutua systeemeihin. Luulen Gracen Journeyn riittävän hyvin omissa sarjoissaan täälläpäin."