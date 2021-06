Viime viikolla kahdesti voittanut suomenhevoslahjakkuus Lottopotti Pee vaihtoi omistajaa - ”Kauppa oli minuutissa tehty”

Kuva: Ville Toivonen

Otto Salojensaari osti S-Tallilleen jälleen uuden lahjakkuuden, viime viikolla kahdesti ensimmäisenä maaliin ravanneen sukuruuna Lottopotti Peen.

Voittoputkessa kisaava 5-vuotias Lottopotti Pee siirtyi eilen Jukka Mattilan Jm-Alltrans Oy:ltä Otto Salojensaaren S-Tallin omistukseen.

Jouni Miettisen ja Mattilan treenistä uransa lupaavasti aloittanut Tutuarin poika Lottopotti Pee on startannut neljä kertaa. Ykkössijoja on tullut kaksi, ja molemmat täysosumat lohkesivat viime viikolla. Näistä ensimmäinen tuli maanantaina Turusta ja toinen sunnuntaina Kauhavalta ruunan ennätystuloksella 31,4ke.

”Kaupat tehtiin sunnuntain voiton jälkeen. Jukka on kotoisin Kauhavalta, ja olen tuntenut hänet jo pikkupojasta. Menin onnittelemaan Jukkaa voiton jälkeen ja kysyin, että olisitko myyntipäällä? Hän sanoi, jotta miksei ja ilmoitti hinnan. Vastasin, että ota tonni pois. Hän otti, ja homma lyötiin lukkoon. Kauppa oli minuutissa tehty, ja Jukka toi hevosen saman tien tänne Kurikkaan”, kertoo Otto Salojensaari.

Lottopotti Peen emä on 22,7-aikainen Jussin Vappu, joka sijoittui Villinmiehen Tammakisassa toiseksi ja osallistui peräti neljä kertaa kuningatarkamppailuun. Jouni Miettisen menestystamman voittosumma nousi 144 660 euroon.

Salojensaari sadattelee, että hyviä hevosia on nykyään niukasti vapailla markkinoilla.

”Kyllä kaupanteko on yhtä tervanjuontia. Mieluisan hevosen kun näet, niin eivät ne ole myynnissä. Harvoin tällaista Lottopotti Peen kaltaista nuorta lahjakasta suomenhevosta saa tänä päivänä ostettua. Jos oikea ostaja kohdalle sattuu, niin me kyllä myydään. Näin on aina tehty ja näin tullaan aina tekemään, myös Lottopotti Peen kohdalla”, Salojensaari ilmoittaa.