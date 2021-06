Mielenkiintoisia hevosia Suomeen Traveran huutokaupasta

”Starttihevosille on kysyntää tällä hetkellä mukavanlaisesti. Whynot Me kiinnosti myös montén takia."

Antti Savolainen

Sami Vehviläisen huutama Whynot Me saattaisi olla Tiia Vehviläisen seuraava montéhevonen.

Sunnuntai-iltana päättyneestä Traveran huutokaupasta ostettiin Suomeen kolme hevosta, joista Sami Vehviläinen huusi Hankasalmelle 24 000 kruunulla (noin 2 370 euroa) kuusivuotiaan Whynot Men (Zola Boko – Umbria Super Arnie).

Tomas Petterssonin käsistä lähes koko uransa kilpaillut Whynot Me on tienannut vajaat 300 000 kruunua ja juossut ennätyksen 1.14,8a / 1 640 metriä. Ruunalla on myös lukuisa määrä montélähtöjä urallaan, mikä lisäsi Vehviläisen tallin kiinnostusta hevosta kohtaan.

”Tiialta (tytär) on uupunut sopiva montéhevonen, ja tässä voisi olla ideaa niihinkin lähtöihin. Tämän hinta ei noussut kovaksi, Isä-Pekalle on tulossa jo sieltä samalta suunnalta Läckra Lennart -niminen kylmäverinen. Kuljetuspuolen järjestyminen helposti innosti ostoon”, kertoo Sami Vehviläinen.

Hevonen tulee aluksi Vehviläisille, mutta kysyntää valmiille starttihevosille on Samin mukaan Suomessa tällä hetkellä.

”Pekalle tulee jatkuvasti kyselyitä myytävistä starttihevosista. Innostuksen nousun näkee hyvin nettihuutokauppojen hintojen nousussa. Ihmisillä on selvästi intoa hankkia uusia kilpahevosia. Mukava, että alan harrastajilta löytyy uskoa suomalaiseen raviurheiluun."

Kallein kolmesta suomalaisostoksesta oli Nina Pettersson-Perklenin ostama Sanderson (Formula One – Dream in Euro Ready Cash). Neljävuotias ruuna maksoi 90 000 kruunua (8 900 euroa). Koko uransa Per Nordströmin tallista kilpaillut Sanderson on tienannut urallaan reilut 300 000 kruunua ja juossut ennätyksen 1.13,3a 1 640 metriä viimeisimmässä startissaan tämän vuoden toukokuussa.

Stars Trot AY huusi 10-vuotiaan siitostamman Electric Image (Going Kronos – Heartful Image, Balanced Image) 14 000 kruunun (vajaan 1 400 euron) hintaan. Vuoden 2014 E3-finalistin ensimmäinen jälkeläinen on viime vuonna syntynyt tammavarsa Thell It Again Bold Eaglestä.

Electric Image on tämän kevään siemennyksen jäljiltä kantavana S.J.’s Caviarista. Varsaa siis odotetaan ensi keväälle.