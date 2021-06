MM-kultaleijonalla superlupaus – Kriteriumravit tähtäimessä

Ville Toivonen

Johan Untersteiner valmentaa ja ohjastaa Tero Lehterän kasvattamaa Imperatoria.

Vuoden 1995 jääkiekon maailmanmestari Tero Lehterä on tunnetusti pitkän linjan raviharrastaja. Nyt nykyään jääkiekkovalmentajana palkkansa ansaitsevalla kiekkotaiturilla on käsissään superlupaus, Imperator (isä Maharajah – emä Windfall Hoss – emänisä Cantab Hall).

Kolmevuotias Suomessa syntynyt ori on voittanut molemmat uransa kaksi kilpailua. Jälkimmäinen irtosi sunnuntaina Ruotsin Kalmarista näytöstyyliin. Hevosta valmentaa ja ohjastaa Johan Untersteiner.

"Ori on avannut uransa mallikkaasti. Kehityskaaren tasaisuus ilahduttaa minua eniten kasvattajana. Kuten Pekka Korpi sanoisi: asiallinen hevonen”, naurahtaa tyytyväinen kasvattaja-omistaja.

Emän ensimmäiset varsat ovat hienosti menestyneet Die Kaiserin ja Radetzky.

”Ori on maksettu kaikkiin ikäluokkakilpailuihin. Ajetaan tavallisia lähtöjä alkuun, ja kehityksen jatkuessa olisi tarkoitus kokeilla Kriteriumissa sekä Kymenlaakso-ajossa.”

Ruotsalaiset ikäluokkakilpailut eivät välttämättä kuulu vielä suunnitelmiin.

”Taso on naapurissa kova. Breeders Crown marraskuussa olisi mahdollinen, mutta menee päällekkäin Kouvolan kanssa. Taitaa olla paremmat saumat pärjätä siellä Kymenlaakso-ajossa kuin Breeders Crownissa."

Vaikka Lehterä pitääkin Ruotsin ikäluokkalähtöjä kovatasoisina, tarjoavat naapurimaan lähdöt hyvän kehitysuran nuorelle hevoselle.

”Suomessa taso on kova suhteessa maksettuun korvaukseen. Imperatorin molemmat voitot ovat tulleet tavallisista lähdöistä ja voittosumma on karttunut 6 000 eurolla. Valmennusmaksut on kuitenkin myös maksettava."

Lehterällä on omistuksessaan myös Imperatorin puolisisko Muscle Massista. Hänen toinen siitostammansa Die Kaiserin varsoi puolestaan Ranskassa kuukausi takaperin orivarsan Bold Eaglestä. Mielenkiintoisen sukuinen varsa rekisteröidään Ruotsiin, ja se on tarkoitus myydä huutokaupassa.

”Ei jääkiekkovalmentajan tuloilla ole varaa pitää liian montaa hevosta. Mutta ei kasvattien myyminenkään ole helppoa”, naurahtaa Lehterä.

Lehterä valmensi viime kaudella SaiPaa, mutta hänen työvelvoitteensa lappeenrantalaisseurassa päättyi maaliskuun lopulla kiistoihin koronatauon palkoista.