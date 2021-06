Jukka Torvinen: ”Vuoden alussa ajattelin, että mulla on hyvä sauma voittaa Suur-Hollola, mutta nyt ollaan tässä”

Anu Leppänen

Tällä kaudella myötätuulessa purjehtinut Jukka Torvinen koki Suur-Hollola-ajon alla takaiskuja. "Vaikka harmittaa, niin ei muuta kuin eteenpäin”, kommentoi positiivinen nuorimies.

Tähtitammojen An-Dorran ja Peanutsin vakio-ohjastaja Jukka Torvinen oli ihmeissään tänä aamuna. Vielä eilen illalla hän luuli ohjastavansa sekä An-Dorraa että Peanutsia Lahdessa lauantaina ravattavissa Suur-Hollola-ajon välierissä, mutta lopulta häntä ei nähdä kummankaan kärryillä. Ensin mainittua ohjastaa Jarmo Saarela ja jälkimmäistä Olli Koivunen.

4-vuotiasta An-Dorraa valmentaa Reino Palomäki ja 6-vuotiasta Peanutsia Anne Kangas. Jukka Torvinen on ohjastanut leijonanosan kummankin tamman uran starteista.

”Yhteistyötä on tehty pitkään, ja tulosta on tullut. Vielä eilen ajattelin, että ajan kummallakin tammalla Lahdessa”, Jukka Torvinen aloittaa.

”An-Dorran kohdalla olen noudattanut valmentajan käskyjä, ja taktiikat on laadittu sen mukaan. Jokaista lähtöä on lähdetty treenarin toiveen mukaisesti ajamaan täysillä. Annen kanssa viestiteltiin sunnuntai-iltana, että ”Pähkinää” pitäisi piristää tähän lähtöön varustemuutoksilla ja muilla. Maanantaiaamu yhdeksään mennessä Peanutsin porukat olivat päätyneet vaihtamaan kuskia ja piristämään tammaa tätä kautta. He varmasti olettivat, että ajan Lahdessa An-Dorraa, ja se saattoi vaikuttaa heidän päätökseensä. An-Dorran kohdalla huomasin vasta vähän ennen ilmoittautumisten päättymistä, että en enää ollutkaan tamman ohjastajana. Mitään yhteyttä ei muhun otettu asian tiimoilta.”

Torvinen täsmentää, että valmentajilla ja omistajilla on täysi vapaus vaihtaa ohjastajaa, mutta hän peräänkuuluttaa avoimuutta ja rehellisyyttä.

”Yleisellä tasolla nämä asiat on syytä sanoa suoraan ja hyvissä ajoin. Nytkin mulla meni muita hommia ohi, kun oletin, että ajan An-Dorraa ja Peanutsia välierissä. Esimerkiksi Korvenojan Tuomas soitti perjantaina ja kysyi, että ohjastanko Lewis Alea välierässä. Jouduin vastaamaan kieltävästi, kun mulla piti olla jo kolme ajokkia välieriin. Kuskinvaihdoksissa ei ole ongelmaa, mutta olisi ollut kiva tietää ne jo aiemmin”, Torvinen miettii. Lopulta hänen ainoa ohjastettavansa Suur-Hollola-ajon välierissä on Isto Kuisman valmentama Delightful Moment.

”Kummankaan tamman taustavoimia kohtaan ei jäänyt kaunoja, välit ovat kunnossa ja toivon sekä An-Dorralle että Peanutsille menestystä Lahteen. Molemmat ovat mahtavia ravureita”, Torvinen lausuu.

Torvinen on ohjastanut vuoden alkupuoliskolla omassa ennätysvauhdissaan. Hän on valtakunnan kuskiliigassa seitsemäntenä. Voittoja on tullut tällä kaudella jo 68, ja sisäänajettua palkintorahaa on kertynyt liki 360 000 euroa.

”Vuoden alussa ajattelin, että mulla on hyvä sauma voittaa Suur-Hollola, mutta nyt ollaan tässä. Miten äkkiä voikaan tilanne muuttua. Vaikka harmittaa, niin ei muuta kuin eteenpäin”, Torvinen sanoo.