Päivän ravit: Teemu Okkolin merkkipaalun partaalla ja tammavarsat SE:n kimpussa – Conrad Lugauerin jättimäinen lahjakkuus Jägersron tähtenä

Ville Toivonen

Voittoa vaille tuhannen ykkössijan miehen Teemu Okkolinin illan toivo on Tammasarjan Sirun Sikke. Orimattilalaisen valttikortti huomisiin Vermon raveihin on Vuaran Suvetar.

Killerin tiistai-illan päälähtöjä ovat Cartivet Meeting -karsinta ja Tammasarja. Ensin mainitussa loistaa juhannusaattona PowerParkissa 11,7-tuloksen hurjastellut ja ylivoimaisesti voittanut Antti Ala-Rantalan tanskalaisvahvistus Enzo Victory.

Tammasarjassa kohtaavat tulevaisuuden tammanimet Hissun Camilla, Larvan Justiina ja Senikki. Viimeksi mainittu on puhkaissut jo tähtirajan, ja Petteri Salosen suojatin kehityskäyrä piirtyy rajusti kohti koillista. Pakkia on kuitenkin keskipitkän matkan mittelöön peräti sata metriä.

Tammasarjassa on oivalliset saumat Suomen ennätyksen pirstaleiksi pistämiseen, sillä 4-vuotiaiden suomenhevostammojen keskipitkän matkan tasoitusajon SE on sangen arkinen 33,7. Sen tehtaili 40 vuotta sitten Loitsu, ja paikkana oli nimenomaan Killeri. Kyseessä on selvästi vanhin voimassa oleva Suomen ennätys.

Yksi Killerin illan jännitysmomenteista on se, iskeekö Teemu Okkolin itsensä tuhannen voiton kerhoon. Urallaan 999 kertaa voittanut orimattilalainen kannustaa Tammasarjassa omaa treenattavaansa Sirun Sikkeä.

Jyväskylän Toto5-ilta käyntiin kello 18.

Jägersron Toto64-illan timantti on kolmevuotiskamppailu, missä säkenöi Conrad Lugauerin lahjakkuus Leroy Boko. Trixtonin poika pamautti heti uransa avauksessaan täyden matkan auton takaa 14,9-vauhdilla ja voitti murskaavasti. Myös toisen kisansa Leroy Boko vei näytöstyylillä nimiinsä, ja orin uran jatkoa seurataan suurella mielenkiinnolla.

Jägersron Toto64-kierros kello 20.30 alkaen.

Asiantuntijalähetys TotoTV:ssä kello 18.30-22.30.