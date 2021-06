Vieskerin lähisukulainen Janita Antti-Roikolle – Cameron Evo karauttaa kakkosradalta Suur-Hollolan välieriin

Anu Leppänen

Uransa ennätyskautta niin ohjastajana kuin valmentajana tehtailevalla Janita Antti-Roikolla on treenissään kaksi suomenhevosta: Rosa Pointti ja hiljattain talliin muuttanut huippusukuinen Kymin Mamma. Lauantaina Antti-Roiko saattelee Suur-Hollola-ajon välieriin toisen uuden treenattavansa, Cameron Evon.

Sherwood Stable Oy:n kasvattama ja omistama Kymin Mamma on kohisevaa nousua valmentaja- ja ohjastajapörssissä tekevän Janita Antti-Roikon tallin tuoreimpia vahvistuksia yhdessä Cameron Evon kanssa.

Antti-Roikolla on treenissään jo ennestään useita Jukka Saastamoisen Sherwood Stable Oy:n ravureita, kuten keskiviikon Toto65-päätöskohteessa kisaava iskukykyinen kaksikko Believer – The Story. Niiden kuulumiset löytyvät huomisen Toto65-vihjeen yhteydestä.

Kahdesti tänä keväänä Sauli Lähdeniemen valmennuksesta käsin kilpailleen ja kerran voittaneen Kymin Mamman sukupuu on kiinnostusta herättävä. 7-vuotiaan Sörkän Sällin tyttären emä on itsensä Vieskerin sisko Vileska. Sen varsoihin kuuluvat valiojuoksijat V.G. Vipori ja V.G. Vihtori. Vileskan sisko Lisbeth on puolestaan Villinmiehen Tammakilvan ja Satakunta-ajon voittaja sekä kuumimpiin kuningaskandidaatteihin kuuluvan Lissun Eerikin emä.

”Kymin Mamma on ollut vajaan kuukauden verran tässä. Laitellaan, ja varmaan loppukesästä ajetaan kilpaa. Kymin Mamma on aika meneväinen porukassa. Jos ravi rupeaa luistamaan, niin kyllä sillä voi olla potentiaalia kilpahevosena. Tamman taustoja en tarkemmin tiedä. Sukuhan sillä on mielenkiintoinen. Se, mitä Kymin Mamma alkaa tehdä radoilla, määrittää varmasti sen tulevaisuuden, onko se sitten enemmän siitoksessa vai kaviourilla”, Janita Antti-Roiko tuumii.

Lauantaina Antti-Roikon väreistä debytoi huippumenijä Cameron Evo, joka laukkasi toissavuotisessa Suur-Hollola-ajon finaalissa kaksarisijan. Ori oli tämänvuotisen Suur-Hollola-ajon välierän lähtöratalotossa onnekas, sillä Tommi Kylliäisen kärryilleen saava Cameron Evo pääsee lataamaan liikkeelle kakkospaikalta.

”Cameron Evo on ollut mukava tuttavuus, eihän se ole ollut vielä pitkään tässä. Ihmeitä ei ole ehditty saada aikaan. En ole perehtynyt aiempiin varusteisiin tai kengitykseen, enkä sillä tavalla osaa ajatella, tuleeko niihin muutoksia. Osaomistaja (Kari Lähdekorpi) soitteli kerran ja kyseli, miten hevonen on kotiutunut uuteen talliinsa. Hyvin on kotiutunut. Saa nähdä, miten ori selviytyy lauantaina. Paikka on mukava, ja totta kai finaaliin tähdätään. Juoksunkulku sen sitten ratkaisee”, Antti-Roiko sanoo.