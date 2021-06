"Mikkelin" Zacon Gio yllätettiin Roomassa

Anne Ehlert

Korona-ajan Italian sankarit: Zacon Gio ja hoitajansa Talvikki Niiniketo Napolin Lotteria-ajon voittajina vuosimallia 2020.

Tiistai-illan päälähdössä UET:n group I -tason Premio Gaetano Turillissa Rooman Capanellen radalla kilpailtiin 2100 metrin ryhmäajossa yhteensä 154000 euron palkintopotista, josta voittajalle oli tarjolla vajaat puolet. Zacon Gio (Ruty Grif) painui keulaan ja kaikki näytti olevan suosikin hallinnassa. Rinnalle kiertynyt toinen suosikki Alrajah One (Maharajah) rattaillaan Alessandro Gocciadoro alkoi loppukaarteessa väistyä rinnalta. Loppumetrit olivat Zaconille kuitenkin nahkeat, ja takaa ehti Amon You SM (Love You) Vincenzo Dell'Annunziata Piscuglion kannustamana juuri maalipaalulla edelle. Voittoajaksi riitti 13,0.

Zacon Gio on St Michelin 2021 "clou", kaikesta huolimatta, siinä missä Face Time Bourbonkin. Face Time Bourbon voi olla moninkertainen ME-ravuri ja kahdesti kahdesta Euroopan arvostetuimman kisan Prix d'Ameriquen vienyt menijä, mutta Zacon Giolle se on hävinnyt niin ikään kahdesti kahdesta. Lisäksi kaksikko tuskin tulee kohtaamaan toisaan ainakaan Prix d'Ameriquessa, johon Face Time tähtää, tai Elitloppetissa, johon Zacon Gion valmentaja Holger Ehlert ei tunnu olevan tervetullut - toki maailma voi muuttua. Hauskasti Face Time Bourbonin pääomistaja Scuderia Bivans Srl:n Antonio Somma on myös Zacon Gion kasvattaja. Näin Somman on haettava Face Time Bourbonille revanssia Mikkelistä!

Syy miksi Zaconilla ei olla menossa Ameriqueen on, ettei omapäinen ori ole luotettava volttilähetyksellä. Se on toisaalta voittanut 26 uransa nyt 42 startista ja Face Time Bourbonin "aina". Toisaalta se kuitenkin saa omia ajatuksia aina välillä, kuten ehkä Roomassakin hieman kävi. Startti oli vasta Zacon Gion kauden toinen. Ensimmäisessä se kierteli Padovassa vahvasti kolmatta rataa pitkin ykköseksi, ja Mikkelissä heinäkuun puolenvälin jälkeen huippuvire voi olla kuin ollakin siinä.

Nelivuotiaana Lotteria-ajon nelivuotislähdössä ori meinasi lopettaa kesken kisan keulasta, kun se näki lähtöauton oudossa paikassa viimeisellä takasuoralla. Ohjastaja Vecchione sai tilanteen haltuunsa ja voitto tuli silloinkin.

Pääset tästä Zacon Gion uran startteihin Italiassa. Myös tämän illan startti videoineen löytyy luettelosta. Oriin "lähtöautoepisodi" näkyy tarkasti katsoville 30 huhtikuuta 2019 Napolin startissa viimeisellä takasuoralla.