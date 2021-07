Jonna Irri hakee menestystä Suur-Hollolasta omilla kasvateilla

Terhi Piispa-Helisten

Majestic Man rattaillaan Olli Koivunen metsästävät lauantaina Jokimaalta finaalipaikkaa Suur-Hollolaan. Ruuna on myös valmentajansa Jonna Irrin kasvatti.

Irri ja kumppaninsa Taneli Säde ovat joulukuusta saakka pitäneet tallia Julmyran valmennuskeskuksessa Ruotsissa. Irri on tosin ollut jo pitempään, alkueristä asti, kotimaassa Majestic Manin (S.J.'s Photo) ja Self Taught Beautyn (Mr Pine Chip) kanssa valmistautumassa Jokimaan huippuviikonloppuun.

Tallin kolmanneksi starttihevoseksi viikonlopulle saapuu Julmyrasta Tammahamboon Mami Chulo (Muscle Mass). Merkittäväksi tapauksen tekee vielä, että Majestic Man ja Mami Chulo ovat pariskunnan omia kasvatteja.

"Joo, oon kyllä vähän ylpeäkin siitä", Jonna Irri myöntää.

"Kolmesta meidän ensimmäisestä kasvatista kaksi on nyt tuollaisen viikonlopun pääkilpailuissa mukana. En osaa sanoa, onnistutaanko hakemaan menestystä, mutta kaikkemme ainakin yritämme ja hevoset tuntuvat hyviltä."

"Majestic Manilla (lauantai T75-1) tuli paikka aika ulos, mutta koitetaan kuitenkin. Ruuna osaa lähteä tarvittaessa kovaakin, ja se tuntuu hiiteissä hyvältä. Käytiin Turussa, kun Teivo oli remontissa turvakaistan teon takia. Kengät riisutaan ja pannaan eka kertaa tällä kaudella jenkit perään, on säästetty sitä tähän. Viime vuonna oli kahdesti, ja siitä tuntui tulevan pikkuplussaa. Pitää yrittää paitsi päästä finaaliin, myös pystyä parantamaan lähtörataa sinne vähän, joten ihan tiukka paikkakin tämä kyllä on."

"Self Taught Beauty (la lähtö 2) joko tekee tosi hyvän tai tosi huonon esityksen eli se ailahtelee vielä paljon. Keulasta se olisi paha ohitettava, mutta en ole varma onnistutaanko sinne pääsemään. Kyvyt riittävät varmaan tähänkin lähtöön, mutta mitään takuuta ei tosiaan voi antaa."

"Mami Chulo (sunnuntai T75-4) sai jotenkin huhtikuussa juonen päästä kiinni oltuaan alussa uraansa vähän jotenkin unessa. Se tuli loppukaarteen pysätyslaukan jälkeen lentämällä loppua silloin Gävlessä, voitti seuraavan isan ja jäi viimeksi voimissaan pussiin Solvallassa. Paikka on hyvä ja koitamme nyt varustemuutoksiakin. Etukengät riisutaan ja laitetaan jenkit perään. Vastus on kova, mutta elättelemme toiveita, että tamma riittäisi sittenkin. Se tulee Ruotsista ja on Tanelin mukaan tuntunut erinomaisen hyvältä treenissä."

Kuuluuko Ruotsin toimintaan mitään uutta?

"Eipä juuri. Uusi nettihuutokaupan hevonenkin Best In Show AS on jäänyt vanhalle valmentajalleen Johan Untersteinerille Sprintermästare -viikonloppuun asti. Se jäi pussiin Stosprinterin karsinnassaan, mutta Halmastadin viikonlopulle on sopiva tammalähtö tiedossa silti, ja tamma jatkaa etelässä sinne asti ainakin. Pari tammaa on astutettu, mm. Arctic Dessert, joka hankittiinkin vähän sillä mielellä. Tai Arctic Dessertiä ei ihan vielä tänään, mutta varaus on Hard Livinille. Stone Capes Megy (i. Conway Hall, tamma itse Mami Chulon emä ja Stonecapes Queilan sisko) on siemennetty Readly Expressillä (Ready Cash) ja tarkastetaan pian. Again Kronos (T65-1) starttaa perjantaina Solvallassa ja uskotaan vähän, että se voisi pärjätäkin. Prodigy Shark (T65-2) on tauluaan parempi montéssa. Sillä on ollut huonoa tuuria viime aikoina ja montékin sopii. Paikka on kuitenkin ulkona ja matkakin ehkä lyhyt sille, joten voitto olisi yllätys."