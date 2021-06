Pete Puikkosen viimeinen päivä Vermon vuokralaisena – "onhan tämä ollut toinen koti"

Terhi Piispa-Helisten

Ysikymppi on Pertti Puikkosen nykyisiä valmennettavia.Valmennuslistalla on 27 hevosta.

Pertti Puikkosta muistettiin keskiviikkoillan raveissa, sillä hänen liki 42 vuotta kestänyt vuokrasopimuksensa Vermon raviradalla päättyi. Yhteensä tallisopimus on ollut voimassa 15 244 päivää, lokakuusta 1979 alkaen.

"Onhan tämä ollut kuin toinen koti", Puikkonen herkistyi TotoTV:n näyttämässä haastattelussa Vermon lähtöjen välissä.

42 vuodessa hevosten kehitys on ollut Puikkosen mukaan valtavaa.

"Suomenhevosetkin osaa nyt ravata heti eikä mene neljää vuotta, että ne oppisi ravaamaan", suomenhevosmiehenä ennen kaikkea tunnettu Pete totesi

Nuorelle Puikkoselle vietiin usein hevosia, jotka olivat hankalia opetettavia ja hän pärjäsi niiden kanssa. "Sen jälkeen ihmiset on oppineet, että ne kannattaa opettaa jo nuorena", hän arvioi.

Tärkeä rooli on myös sillä, että Vermossa rata on aina kunnossa ja valmennusolosuhteisiin on satsattu rakentamalla maastoon harjoitusrata ja hiittisuora.

"Kyllä tässä saa hevosen kuntoon, mutta toki sitä pitää opetella, miten hevosta laitetaan pelkästään ratatallilla."

Alussa 24-vuotiaalla ratatreenarilla oli omien sanojensa mukaan "kauhea himo" työntekoon, kun mukavia hevosiakin kertyi.

Kiivaimmillaan vuosien varrella Puikkonen kertoi ajaneensa kilpaa kahdeksan viikkoa putkeen joka päivä.

"Kyllä silloin housut heilui vielä naulassa edellisen kerran jäljiltä, kun ne jo otti uudelleen kiinni". hän kuvasi.

Puikkonen on menestynyt erinomaisesti myös lämminverisillä, varsinkin uransa alkupuoliskolla. Hän onvoittanut Käpylä Grand Prix´n kaksi kertaa ja lämminveristen suurmestaruuden neljästi. Lucky Numberilla hän ohjasti Suomen edelleen parhaan sijoituksen Elitloppetista. Ori oli neljäs vuonna 1987.

Suomenhevosista ehdottomasti tunnetuin on luonnollisesti kolminkertainen ravikuningatar I.P. Vipotiina, jolla on edelleen nimissään kuningatarkisan kokonaisajan ennätys, 9.31,8 vuodelta 2011.

Vermon lisäksi Puikkosella on ollut hevosia Espoon Kauklahdessa, jonne nykyiset valmennettavat nyt siirtyvät. Jatkossa hän aikoo operoida pääasiassa kotitilaltaan Mikkelin Asilasta, jossa tila on ollut suvulla 1650-luvulta.

"Uittopaikat ja treenipaikat on siellä saatu jo suht koht valmiiksi. Siinä koetetaan vetää lopputaival. Hevoset sen ratkaisevat, niin kuin aina", 3 171 lähtöä toistaiseksi voittanut 66-vuotias Puikkonen kaavaili.