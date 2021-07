Tallinnan uusi ravirata juhlii avajaisiaan viikonloppuna

Ensi viikonloppu on perinteisen Suur-Hollola-ajon aika, mutta myös uuden ajan alku naapurimaan Tallinnan raveissa.Vanha Hipodroom on vielä toiminnassa, mutta uusi ravirata Tuulassa 30 kilometrin päässä keskustassa juhlii avajaisiaan kaksipäiväisesti.

Tallinna Hipodroomin arkisto

Tältä näyttää Tallinnan vanhalla raviradalla vielä hetken aikaa, ennen kuin asuin- ja liikerakennusalueen työt luultavasti ensi vuonna alkavat alueella. Tilalle tulee mm. Elisan Viron pääkonttori.

Viime vuonna varmistui Tallinnan uuden raviradan rakentaminen Tuulan kylään 30 kilometria lounaaseen pääkaupungin keskustasta. Tallinna Hipodroom, lähes satavuotias ravirata (perustettu nykyiselle paikalle Paldiski maantien varteen 1923), jatkaa toimintaansa noin vuodenvaihteeseen vanhalla paikallaan. Uusi ravirata Tuulassa on valmistunut siihen pisteeseen, että paikalla järjestetään avajaiset ensi viikonloppuna kolmas ja neljäs heinäkuuta festivaalityyppisenä perhejuhlana American Horse Show -nimisenä tapahtumana.

Paikalla on viihdykettä koko perheelle ja hevosten sekä mm. amerikkalaisen menon ystäville. Molempina päivinä ajetaan myös kuusi ravilähtöä kello 12 alkaen Suomen ja Tallinnan aikaakin. Vedonlyöntikin on mahdollista: Tallinna Hipodroomin vedonlyöntikumppanihan on Ranskan hevosvedonlyöntiyhtiö PMU.

Tästä pääset American Horse Shown omalle sivulle.

Linkki Tallinna Hipodroomin sivulle, jolta löytyvät molempien päivien lähtölistat. (Listat löydät kohdasta kalender, American Horse Show - day 1 ja day 2).

Ohjelmasta löyty myös suomalaisnimiä ekä hevosten että kuskien osalta. Suomalaisia ohjastajia ovat Miia Salminen, Maria Virtanen, Juha-Pekka Kavander, Marko Majaniemi ja Jorma Luhanko. Tunnetuimpia suomalaishevosia ovat mm. Antti Teivaisen valmentama Core Catcher ja Sirpa Tienhaaran tallin Mister Lane.

"Tapahtumasta löytyy takuulla jokaiselle jotakin", kertoo Tallinna Hipodroomin toimitusjohtaja Mihkel Gull.

"On paljon erilaista viihdykettä lapsille ja aikuisille. Yleisön palvelut on järjestetty huolella, vaikka rakennuksia ei vielä ole. Paikalle järjestetään bussikuljetuksia satamasta. Katsomo ja tallit valmistuvat myöhemmin, todennäköisesti ensi keväänä. Ravitoiminta Tallinnan keskustassa jatkuu luultavasti vuodenvaihteeseen, mutta haluamme nyt järjestää avajaiset ja tehdä Tuulan radan tutuksi yleisölle. Ensi vuoteen mennessä Tuulaan nousee tallit usealle eri valmentajalle ja valmistuu hyvät valmennuspaikat hiittisuorineen."

Tietoa kuljetuksista ja lipuista American Horse Showhun 3.-4.7.2021.