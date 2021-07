Lupaava Southwind Boko muuttamassa Nurmokselle

Smokewalley Oy:n omistama kolmevuotislupaus Southwind Boko on paraikaa siirtymässä Harri Koivuselta Timo Nurmokselle Ruotsiin. Jälkimmäisellä on hyviä menestyssaumoja viikonlopulle - suurvalmentaja antaa tipsit.

Terhi Piispa-Helisten

Kyllä onnistuu! Tiumo Nurmos uskoo hyviin voitonsaumoihin tänään ja huomenna Färjestadissa sekä tallin uuteen hevoseen, joka ei ole vielä edes saapunut Suomesta.

Tamma Southwind Boko (Broadway Hall) on aloittanut uransa todella lupaavasti kahdella voitolla ja kakkosella neljästä Koivusten valmentamana. Tamman debyytti tuotti volttiajan 15,9 täydellä matkalla Vermossa ja ymmärrettävästi voiton. Southwind Boko on tätä kirjoitettaessa laivassa kulketuksessa kohti Nurmoksen tallia.

"Varmaan Suomessa miettivät, että täällä on paremmin rahaa Ruotsissa syntyneelle hevoselle" Nurmos arvioi.

"Mielenkiintoinen tapaus ainakin tulosten perusteella. Sen pitäisi saapua illalla. Harri Koivunen itse soitti ja kysyi paikkaa. Katsotaan sitten rauhassa missä mennään ja mihin tähdätään."

Tallistasi on paljon hevosia kovissa lähdöissä viikonloppuna - miltä odotat eniten?

"Oikeastaan Cactukselta (T64-6 Färjestadin jackpotkierroksella). Se on mukana Diamantstoetin finaalissa, joka ajetaan jo tänään. Tähän on tähdätty ja paikka sopii ainakin Erik Adielssonille, jonka sanotaan olevan Ruotsin paras lähtemään juoksuradalta. Hyvä sauma onnistua loistovireisellä kovalla tammalla, vaikka muitakin hyviä saumoja on Färjestadissa tänään ja huomenna. Myös Sebbe Forever (lähtö 2) voi pärjätä illalla hyvältä paikaltaan, mutta vaikea arvioida vastusta siinä - kokemattomia tammoja E3-bonuksessa."

"Lauantain 75-hevosissa on hyviä saumoja. Rihanna W.I. (75-4) on tosi hyvän tuntuinen ja nousee vahvana aika ylös, jos juoksu takarivistä vain vähänkään onnistuu. Nyt koitetaan avattavia korvia ensimmäistä kertaa kilpailussa. Aragorn AS (75-5) ei ehkä saa pidettyä keulaa, mutta pärjää kyllä muuten jos saa tilaisuuden. Se on vahva hevonen ja nyt kokeillaan jenkkikärryjä. Cab Lane ja Viking Brodde (75-6) ovat tipsejä molemmat. Kumpikin on tauluaan parempi nyt ja voittaa koska tahansa. Cab Lanen kahteen viime starttiin ei saa tuijottaa liikaa. Bodenissa se matkusti huonosti, riehui ja joi ja söi surkeasti. Siihen nähden esitys oli tosi kova ja saumaa on paljon parempaankin. Solvallassa ruuna taas painoi liikaa ohjille keulassa ja hävisi siksi. Laittaisin molemmat lapulle."