E3-kilpailu on ollut kultakaivos suomalaisvalmentajille

Ruotsin 3-vuotiaiden E3-finaalissa on kirjattu pitkälti yli toistakymmentä suomalaisvoittajaa.

Kuvat: Terhi Piispa-Helisten / Kuvitus: Juho Leskinen

Suomalaisvalmentajille on yhteen laskien kertynyt hyvää menestystä E3-finaaleissa. Tästä nelikosta Nurmos tavoittelee jälleen voittoa.

Vuodesta 1997 alkaen ravattujen E3-finaalien erikoisuus on se, että kuusi ravirataa Bergsåker, Eskilstuna, Färjestad, Gävle, Romme sekä Örebro vuorottelevat finaalien järjestämisessä.

Toinen E3-kilpailusarjan erityispiirre on kaksi finaaliviikonloppua. Ensin kesä—heinäkuun vaihteessa finaalit 2140 metrin matkalla, elokuussa mailin finaalit.

Vuodesta 2011 lähtien sekä tammojen että oriiden ja ruunien finaaleiden voittajat palkitaan samansuuruisella ykkösellä. Vuoden 2021 voittajat palkitaan 975 000 kruunulla (96 000 eurolla). Ensimmäiset finaalit ajetaan lauantaina Färjestadissa.

”E3-kilpailusarja on säilyttänyt asemansa hyvin Ruotsissa. Lähes 60 prosenttia ikäluokasta maksetaan kilpailusarjaan mukaan. Meillähän on finaalien lisäksi E3-bonuslähtöjä kolmevuotiaille ympäri vuoden vaihtelevilla sarjamäärityksillä. E3-revanssit vuoden lopulla vähän isommalla ykköspalkinnolla”, kertoo Göran Blom E3 Travlopp AB:sta.

"Meidän on pystyttävä kehittymään kilpailuna, sillä nuorille hevosille on Ruotsissa runsas kilpailutarjonta."

Menestynein suomalaisvalmentaja E3-finaaleissa on Timo Nurmos neljällä voitollaan. Pekka Korvella ja Tuomas Korvenojalla on kummallakin kolme voittoa. Markku Nieminen on voittanut kaksi finaalia.

”Suomalaisvoittoja, jos lasketaan mukaan Ruotsissa vaikuttavat suomalaiset, on nopeasti laskettuna pitkälti toistakymmentä. Suomesta onkin yleensä ilmoitettu hyvin varsoja E3:seen. Tälle vuodelle määrät vähän laskivat, olisiko pandemialla ollut myös oma merkityksensä", Blom toteaa.

"On tärkeätä tulevaisuuden kannalta, että saisimme mukaan mahdollisimman paljon varsoja ympäri Euroopan”.

Lauantaina Färjestadissa Nurmoksen Rihanna W.I. lukeutuu tammafinaalin suosikeihin.

Tammafinaalissa ovat mukana myös Reijo Liljendahlin Black Magic Eyes sekä Björn Goopin tallin Bright Chrystal jonka omistaa Onkel Invest Oy.

Tammojen finaali kuuluu niin sanotun Premiechansningenin piiriin. Tammafinalistit, joilla ei ajettu opetuslähtöä kaksivuotiaana kuittaavat mahdollisen palkintosumman kaksinkertaisena!

Oriiden ja ruunien finaalissa Petri Salmelan Idomenio Sisu lukeutuu lähdön suosikeihin vakuuttavan karsintaesityksen päätteeksi.

