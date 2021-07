Laakkosten Always Ready - valmis Suur-Hollolaan ensi vuonna?

Terhi Piispa-Helisten

Always Ready ja Kari Rosimo hallitsevat lisämetreistä välittämättä - valjakko lienee matkalla kohti tulevien vuosien Suur-Holloloita.

Hannu Laakkosen valmentama ja veljensä Mikko Laakkosen omistama ja valmentama ori Always Ready on Derbyn kakkosensa Mascate Matchin rinnalla ohella antanut muitakin suuria lupauksia, mutta kilpailemin on ollut harvatahtista. Edellinen startti oli lokakuussa 2020. Kauden avausstartissa Jokimaalla lähtöpaikka auton takana uloimpana ei liioin luvannut vuorenvarmaa onnistumista.

Kuitenkin Ranskan siitosmatadorin Ready Cashin poika tuli kolmatta rataa kiertäen aikaisessa vaiheessa johtaneen suosikin Skyfall Shinen rinnalle, näki ja voitti. Korvapallot jäivät paikalleen, eikä ohjastaneella Kari Rosimolla ollut missään vaiheessa muutenkaan hädänpäivää. Piece Of Glory sai toki myöhään tilaa ja tuli Juha Utalan kannustamana tuntumaan, mutta mitenkään tiukalle voitto ei ainakaan ehtinyt mennä. Always Readyn kymppitonnin arvoinen voitto irtosi kilometriajalla 13,1.

"Tämä oli iso yllätys, sillä Always Ready on laiska treenaamaan, eikä esittänyt mitään tällaista harjoituksissa", silminnähden onnellinen ja helpottunut Hannu Laakkonen kommentoi.

"Se on onneksi niin kilpailupersoona, että startteihin se syttyy. Starttiin tulo viivästyi pikkuharmien, mm. sitkeän sienitulehduksen vuohisessa takia. Hevosessa on ilman muuta luokkaa kilpailla ensi kesän Suur-Hollolassa. Sinne tähdätään!"

Huimaa katsottavaa Suur-Hollola -lauantain alkupäässä olivat mm. montélähdön Barcak La Marcin ja ratsastajansa Seija Myllyharjun sitkeä esitys ja Mascate Matchin osakasvattajan Markku Punkarin toisen uuden jenkkihankintansa The Next One U.S.:n show. Barack La Marc tuntuu ottaneen suomalaisen raviratsastusnäyttämön haltuunsa viime esitysten perusteella.

The Next One U.S. (Muscle Hill) puolestaan voitti aivan ylpystyyn Olli Koivusen ohjastamana kovalla täyden voltin tuloksella 13,4. Punkari on ostanut talven aikana toisenkin jenkkitamman Goodygoody Twoshoesin (Googoo Gaagaa) USA:sta- Jälkimmäinenkin hyvin Suomessa aloittanut tamma on Harri Koivusen valmennuksessa.

"En osaa sanoa kumpi tammoista on parempi lopulta", Olli Koivunen arvioi.

"The Next Onella juokseminen on helpompaa, ravia tulee kuin nauhalta. Goodygoody on kuitenkin persoonallisuus, ja tykkään kovasti siitäkin."

Hannu Laakkosen voittoilme.