Naisvalmentajat nousivat esiin Suur-Hollolassa - Pekka Korpi pitää asemansa

Terhi Piispa-Helisten

Mahtava matsi, josta saadaan revanssi heti huomenna, Stonecapes Queila-Run For Royalty, oli lauantaipäivän huippuravien helmi.

Naisvalmentajien esiinmarssi on aikamme ilmiö - hyvin tervetullut sellainen. Kolmannen välierän vienyt Pekka Korpi taas on urheilumuodon pysyvimpiä asioita. Lisäksi Korpi valmensi Suur-Hollolan finaaliin kaikkiaan kolme hevosta - tallin joukkue lauantain välieriin oli neljän hevosen suuruinen.

Hieno oli kotiradan Christa Packalénin tallin päiväkin. Ensinnäkin tallin huipputamma Stonecapes Queila vei lauantaipäivän mehukkaimman taiston. Hannu Torvinen ajoi tammalla tasaisesti ja poimi keulan ensimmäisellä takasuoralla. Valjakon perässä takarivistä läpi pujahtanut Korven ajokki Run For Royalty hivuttautui rinnalle ja kirikierros mentiin tosissaan, hyvin lähelle 10,0-tahtia koko kierros. Viimeinen puolikas kellotettiin 09,0, ja vääntö oli joka metrin tiukkaa. Kuitenkin ratkaisumetreillä tamma piti turpansa edellä - ehkä kotiedun turvin. Huomiseen uusintaotteluun jää selvitettäväksi, onko kotietu edelleen ratkaiseva tekijä?

"Kyllä meillä tiettyä kotietua on", Christa Packalén myönsi.

"Se ehkä korostuu näillä helteillä. Stonecapes Queila oli pikku pettymys viime startissa, mutta tämä päivä näyttäisi viittaavan siihen että suunnitelma toimii, mutta ei nuolaista ennen kuin tipahtaa. Ainakin kaikki on tähdätty siihen, että pyhänä löytyisi kaikkein paras taso. Tamma on rento tapaus, se syö ja juo melkein liikaakin. Näillä helteillä varsinkin juominen ja neste on ratkaisevaa."

"Muutenkin on mahtavaa menestyä kotiradalla, tätä kisaa on ihailtu lapsesta saakka. Lyhyt matka raveihin oli ehkä plussaa jo tänään ja varsinkin se on huomista ajatellen. Palautuminen alkaa heti kun päästään kotiin ja tulo huomiseen kisaan on taas tosi lyhyt siirtymä. Huomenna ei liene keulaa saatavilla, mutta luotan kyllä siihen, että oikein hyvä Stonecapes Queila nähdään huomennakin. Varusteet ovat samat, mutta tamma voi parantaa, jos suunnitelmamme pitää."

Packalén sai T75-voiton vielä toisellakin valmennettavallaan, kun Pica Pica Oak kiitti ohjastajaansa Hannu Torvista nappireissusta kirimällä kuin lintu karkuun muilta viimeisellä 100 metrillä.

"Sellainen se on, kiittää aina kun saa hyvän reissun."

Katja Melkko ei ollut paikalla Jokimaalla, mutta hänen tallinsa edusti kunnialla, vaikka viime vuoden voittaja Elian Web ei jalkavaivojen vuoksi voinutkaan puolustaa titteliään. MAS Capacity ei antanut toisessa välierässä muille saumaa, vaan jyräsi keulapaikalta pintakaasulla varmaan tyyliin ykköseksi Antti Teivaisen ohjastamana.

Stall Melkko & Sorosta (Janne Soronen on Melkon puoliso ja yhtiökumppani) edusti Jokimaalla Anssi Nurminen. Nurminen pitää talliaan Forssassa ja on vieraillut Suur-Hollolan voittajakehässä 1987-88 Black Laukon hoitajana. Hän on saanut Melkon valmennettavat tallinsa tilapäisiksi asukeiksi ehkä sitä kautta, että poikansa Iivari Nurminen on Melkon tallin työntekijä ja ohjastakin monissa lähdöissä.

"Hyvällä mielin mennään huomseen", myhäili Anssi Nurminenkin.

"On sellainen kutina, että MAS Capacity voi parantaakin huomiselle. Se on lunki hevonen ja ei joutunut käyttämään edes koko kapasiteettiaan voitossaan tänään. Samoilla varustuksilla jatketaan huomenna, ilman takakenkiä. Keulaa ei vain nyt liene tarjolla, mutta tämähän tulee takaakin."

Keulapaikka lienee varattu ensimmäisen karsinnan voittajalle Hotshot Lucalle. Pekka Korven ajokki vei sitä välierää piikkipaikalta miten halusi, ja se paikka lienee taas kiikarissa. Korpi itse ohjastaa kuitenkin American Heroa, joka lunasti neljännellä sijallaan paikan finaalissa ja seitsemännellä radalla siinä. Ravikilpailusääntöjen mukaan hänen on ohjastettava osaomistamaansa hevosta.

"Run For Royalty olisi ollut valintani jos ei olisi tätä omistajakuvioa", Korpi totesi.

"Hevosten esitykset olivat odotetunlaisia jokseenkin. Run For Royaltylta odotan huomenna paljon - se on parantanut otteitaan pykälä pykälältä pitkän taukonsa jälkeen. Käydään kotona välillä. Matka ei ole onneksi hirveän pitkä, ja valinta mennä yöksi kotiin on itsestäänselvä. Varusteisiin ei ole tulossa muutoksia meilläkään. Ainakaan en ole keksinyt mitään viisasten kiveä vielä."