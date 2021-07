Isabella Tervonen vaihtoi tietojenkäsittelyn hevosiin –"Polte hevoshommiin oli liian kova"

Isabella Tervosen albumi

Isabella Tervonen vieraili menestyksekkäästi passihevosensa Chicharitan kanssa Suomessa keväällä.

Alkujaan tamperelaisen Isabella Tervosen hevosinnostus lähti ratsastusharrastuksen kautta.

”Viisivuotiaana aloitin ratsastamaan. Sillä tiellä ollaan vieläkin”, naurahtaa Isabella 20 vuotta myöhemmin.

Ravihevoset ovat kuitenkin aina olleet keskeisessä osassa Isabellan elämässä.

”Äidilläni sekä ukillani on ollut ravihevosia melko säännöllisesti. Jollakin tapaa ne tuntuivat yhä enenevissä määrin minun jutultani."

Jo edesmenneen Sarkolan tallista Teivossa muodostui Isabellalle oivallinen oppimisympäristö.

"Sain tehdä paljon tallitöitä viikonloppuisin ja lomilla. Tekemällähän näitä asioita oppii parhaiten”, kiittelee Isabella oppimestariaan.

Hevosista ei ollut kuitenkaan tarkoitus tulla Isabellan työ. Lukion jälkeen nainen suuntasi opiskelemaan tietojenkäsittelyä Tampereen yliopistossa. Opiskeltuaan jonkin aikaa hän halusi tehdä jotakin muuta yhden välivuoden verran.

Tervonen sai hankittua vuoden viisumin Yhdysvaltoihin. Asemapaikaksi tuli Huntertonin legendaarinen siittola Kentuckyssa. Työnkuvaan kuului siitostammojen ja varsojen hoito sekä varsojen käsittely vieroituksen jälkeen.

”Ikimuistoinen kokemus, Kentuckyn alue on tosi mukava alue niin hevosille kuin ihmisille. Varsat olivat tietyllä tavalla paljon valmiimman oloisia. Kentuckyn maaperän sanotaan olevan erityisen sopiva hevosille. Kyllä siinä totuuden siemen on”, hän pohtii.

Viisumin umpeuduttua oli edessä paluu Suomeen ja Tampereelle. Tarkoitus oli taas aloittaa opiskelut....

”Melko nopeasti päätin jättää ne uudelleen tauolle ja lähteä takaisin hevoshommiin”, nainen hymähtää.

Ulkomailla työskentely tuntui jälleen houkuttelevalta. Työpaikaksi valikoitui Ruotsissa jo yli 20 vuoden ajan vaikuttanut Timo Nurmos. Ruotsin menestyneimpiin valmentajiin lukeutuva Nurmos valmentaa hevosiaan Jordantorpissa 90 kilometriä Tukholmasta etelään.

Työympäristö ja -tavat olivat entuudestaan tuttuja: Isabella oli työskennellyt treenarilla aiemmin kolmena kesänä.

Nurmoksella passeina on pääasiassa starttihevosia.

”Kun on vielä nuori ja virkeä on mukava käydä raveissa starttareiden kanssa. Mutta kyllä siittolassa työskentelyssä on myös oma hohtonsa. Hevonenhan tässä on kuitenkin keskiössä.”

Passihevosten lista on melkoisen mielenkiintoista kuultavaa. Suomalaisyleisölle tuttu Arvid Åvallin Tammaberbyn voittaja Chicharita, V75-finaali voittaja Global Undecided, lauantaina Färjestadissa Klass I-finaalissa juossut Aragorn As ovat muun muassa Isabellan passeja.

”Timon hevosmateriaali on uskomattoman laadukasta. Kaikilla hoitajilla on lähes poikkeuksetta menestyviä hevosia passeina”, naurahtaa Isabella.

Nurmos on pidetty työnantaja, minkä myös Isabella vahvistaa. ”Työskentely on melko itsenäistä. Timon kanssa on hyvä keskustella asioista, mutta hän luottaa työntekijöihin. Tärkeintähän on lopulta, että hevoset ja muut työt hoidetaan kuten kuuluu."

Tehtyään täyden työpäivän hevosenhoitajana olisi moni meistä jo sen verran nuutunut iltaisin, ettei jaksaisi muuta kuin maata sohvalla. Mutta Isabella Tervosella riittää virtaa töiden jälkeen. Oma hevonen Enderbest hoitoa ja valmennusta. Seitsemänvuotias ruuna on hänen ensimmäisen oma ravurinsa ja menestynyt mukavasti Ruotsin starteissaan.

”Oman hevosen valmentaminen on antoisaa. Voi tehdä asiat ilman sen suurempia paineita”, kertoo itseasiassa juuri ravireissulta tavoitettu Isabella. Örebron lounasraveista ei lohjennut menestystä. Omistaja-valmentaja oli kuitenkin tyytyväinen ruunansa otteisiin kolmen kuukauden tauolta.

”Ruuna teki ok esityksen ja luulisi parantavan saatuaan startin alleen. Ruotsin palkintotasolla on mukava harrastaa tällaisella tavallisella hevosella. Kun napsii rahasijoja silloin tällöin, niin hevonen elättää melkein itsensä”, toteaa Isabella osuvasti eroa suomalaiseen palkintotasoon, jossa harva hevonen pääsee edes elinkuluihinsa.

Vaikka Tervonen on tyytyväinen tämänhetkiseen työpaikkaan ja elämäntilanteeseen, siintää kauempana haave kokea uusia ravimaita. ”Jenkkeihin tekisi vähän mieli takaisin. Mutta ehkä eniten kiehtoo Australia. Ranskaan jos haluaisi, pitäisi osata ranskaa."

”Mutta ei tässä ole mihinkään kiire. Viihdyn tosiaan täällä oikein hyvin. Kyllähän Ruotsissa on hevosenhoitajana hyvä työskennellä”, toteaa Isabella, joka parhaansa mukaan pyrkii oppimaan ruotsin kieltä.

”Itsestähän se oppiminen on kiinni, ymmärrän ihan hyvin puhetta. Mutta meitä on sen verran monta suomalaista töissä täällä, ettei halutessaan tarvitse puhua juuri muuta kuin suomea”, nainen myöntää nauraen.

Koronan takia Suomessa käynnit ovat olleet hankalampia toteuttaa. Isabella kuitenkin pääsi tänä keväänä työn puolesta käymään kotimaassa passihevosensa Chicharitan kanssa.

”Oli todella mukava päästä käymään Suomessa noin hienon hevosen kanssa. Eihän asiaa tehnyt huonommaksi, että tamma voitti Vermossa sekä karsinnan että finaalin Arvid Åvallin Tammaderbyssä toukokuun alussa."