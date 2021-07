Ykkössarjalainen M.S. Triple J. Iikka Nurmosen talliin – Super Schissel seuraavaksi Mikkeliin

Iikka Nurmosen tallissa alkaa olla lähdöllisen verran ykkössarjalaisia. Tuorein tulokas Jokimaan ratatreenarin arsenaaliin on 10-aikainen M.S. Triple J.

Terhi Piispa-Helisten

Suomessa joulukusta asti vaikuttanut M.S. Triple J. on muuttanut Lahteen Iikka Nurmosen ja Jenni Tuokon talliin. Kuvassa M.S. Triple J. on valmistautumassa keväällä 2019 Elitloppet-viikonlopun Klass I -finaaliin. Oriin rattailla on Svein Ove Wassberg.

Mailin parhaimmillaan 10,2-vauhdilla viilettänyt M.S. Triple J. on vaihtanut Iikka Nurmosen treeniin. 6-vuotias on aiemmin valmentautunut norjalaistreenari Frode Hamrella ja joulukuussa Suomeen muutettuaan Iitissä Matias Salolla . Oriin omistajat ovat Petteri Hiitola ja Jari Mikkola.

” Ori on ollut viikon verran meillä, oikein mukavan oloinen ja mielenkiintoinen hevonen. Ennen Härmää sitä oli tarvinnut hoitaa, ja niinpä se jäi varoaikojen takia pois. Kyse ei ollut sen suuremmasta. Ajetaan jokunen hiitti, ja mietitään sen jälkeen starttaamista”, toteaa Iikka Nurmonen tallinsa uudesta tulokkaasta.

M.S. Triple J. on kiitänyt täyden matkan hurjasti tulokseen 10,6, toki tappiostartissa. Vertailun vuoksi mainittakoon, että kyseisen matkan ja lähetystavan SE on Next Directionin 11,0.

Täyden matkan ennätyksensä M.S. Triple J. meni viime elokuussa Solvallassa sijoituttuaan Missle Hillin voittamassa Jubileumpokalenissa kunniakkaasti neljänneksi. Taaksensa ori jätti Forfantone Amin, Seismic Waven, Zarenne Fasin ja kumppanit.

M.S. Triple J. on ravannut radoilta rahaa 157 395 euroa. Cantab Hallin poika on startannut 61 kertaa. Voittoja on lohjennut 11, kakkosia 13 ja kolmosia 11 kappaletta.

Kanadassa syntyneen ja sieltä kolmevuotiskauden keväällä Pohjoismaihin saapuneen oriin sukupuu on puhdasta kultaa. Emä Marita's Victory voitti vuonna 2000 Hambletonian Oaksin, ja tamman kilpauran tienestit nousivat liki 700 000 dollariin.

M.S. Triple J.:n ohella Marita's Victoryn jälkeläisiin kuuluvat menestyksekkäät kilpa- ja siitosoriit Quite Easy ja From Above, 09,7-aikainen ja liki 400 000 dollaria tienannut Stick Man Moe sekä Reijo Liljendahlin väreistä kilpaillut kruunumiljonääri Exclamation Mark.

Marita's Victoryn pikkusisko on yli 2 miljoonaa taalaa tienannut tykkitamma Passionate Glide, joka voitti niin ikään Hambletonian Oaksin. Marita's Victoryn ja Passionate Gliden kanssa samaan sisarusparveen kuuluvat Mr Cantab, jonka on tehnyt kuuluisaksi sen mailin ratojen absoluuttisen ME:n 07,6 vuonna 2018 kaasutellut varsa Homicide Hunter, ja toinen siitosori Mr Vic. Peter Haughton Memorialin kakkosen Mr Vicin jälkeläisistä ovat kymppirajan puhkaisseet supertähdet Sand Vic ja Timone EK.

Nurmosen käsistä hienosti avannut Super Schissel suuntaa seuraavaksi Mikkeliin. Vermossa viimeksi stayerlähdön vakuuttavasti voittanut ja Don Williamsin kukistanut Reima Kuislan amerikkalaisruuna starttaa St Michel-sunnuntain kolmen kierroksen voimankoitoksessa.