Päivän ravit: Maze Runnerin Suomen ensi-ilta Seinäjoella – Halmstadissa nelivuotishuiput radalla

Torstaina on tarjolla raviviihdettä vaativampaakin makuun. Seinäjoella ravataan yhdentoista lähdön voimin, ja Halmstadissa ovat ohjelmassa SprinterMästaren ja StoSprintern.

Ville Toivonen

Tänään 60 vuotta täyttävän Jouko Kurhelan kuningatarkisakandidaatti Liinan Liekki on kova sana Kohti Kunkkareita -koitoksessa.

Kotimaassa katseet kääntyvät loppuviikosta Pohjanmaalle, ensin eteläiselle ja sitten keskiselle. Seinäjoella on torstaina Suomen ensi-illassaan menestysmies Kimmo Aholan valmennukseen muuttanut Maze Runner. 10-aikaisen Svampen-sankarin kunnon pistävät puntariin jalkavammastaan toipunut ja kautensa avaava Farzad Boko sekä ansiokkaalla urallaan 50 kertaa ykköseksi yltänyt T.Rex.

Suomenhevostammojen Kohti Kunkkareita -koitoksessa kaasuttelee paalulta kilpasiskoiltaan karkuun tänään 60 vuotta täyttävän Jouko Kurhelan treenaama Liinan Liekki. Takaa-ajossa ovat Lakan Leija, Layla ja kuningatarkisan kaksinkertainen kakkonen Sävel-Taika.

Illan ohjelmaan kuuluvat myös 3-vuotiaiden Kasvattajakruunun alkuerät. Oriiden ja ruunien puolella iskee suosikkina matkaan MAS Breeding Oy:n kasvattien huimaa heinäkuuta jatkamaan pyrkivä MAS Felipe. Tammojen tahdit lyö uransa loistavasti avannut Emma Väreen Cream Candy.

Seinäjoen Toto5-ilta starttaa kello 18.

Halmstadin kaksipäiväiset kuuluvat keskikesän perinnetapahtumiin. Torstai-illan ohjelmassa ovat 4-vuotiaiden SprinterMästaren ja StoSprintern. Raveilla on mittaa 14 lähdön verran, ja huipennus on illan hämyssä viimeisenä koitoksena kisattava SprintMästarenin finaali.

Torstain ravihumua ryydittää ylimääräinen 75-kierros. SprintMästarenin kolme karsintaa nähdään rivin kärkeen, ja kustakin menee kolme parasta finaaliin tavoittelemaan 1,1 miljoonan kruunun ensipalkintoa.

Karsintojen suosikit ovat Önas Prince, Rome Pays Off ja Mister Hercules. Kari Lähdekorven omistamalla Hopeusteponalegolla on viimeisessä alkuerässä mukavat senssit finaaliin saakka. Nokkelasti nimetyn nelivuotiaan on kasvattanut Antti Peltola.

StoSprinternin karsinnat ravattiin jo viime viikolla. Finaalin johtotähti on Fifty Cent Piece.

Ennen 75-kohteita ovat tositoimissa illan avainhahmoihin kuuluvan Per Nordströmin treenaamat suomalaisomisteiset tähtitammat Islay Mist Sisu ja Grande Diva Sisu.

Halmstadin Toto75-kierros alkaa kello 20.20.

Asiantuntijalähetys TotoTV:ssä kello 18.30-23.00.